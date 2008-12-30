سهم تجارت جهانی در صنعت حلال سه هزار میلیارد دلار در سال است

وحید مرندی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با بیان این مطلب اظهار داشت: نه تنها کشورهای اسلامی به مشارکت در صنعت حلال علاقمند هستند، بلکه کشورهای غیراسلامی نیز با پی بردن به منفعتهای این صنعت به آن علاقمند شده و تلاش می کنند سهم قابل توجهی از بازارهای صنعت حلال را به خود اختصاص دهند.

این مسئول در خصوص صنعت حلال توضیح داد: صنعت حلال فقط غذای حلال را در بر نمی گیرد، بلکه به صورت کلی به دو محور محصولات حلال و خدمات حلال تقسیم می شود.

مرندی مقدم افزود: مواد غذایی و پوشاک از مصادیق محصولات حلال و توریسم، بانکداری و بیمه از مصادیق خدمات حلال است.

ایران قابلیت داشتن سهم قابل توجهی از بازارهای صنعت حلال را دارد

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در شرایط کنونی، ایران نیز می تواند سهم قابل توجهی از بازارهای جهانی صنعت حلال را به خود اختصاص دهد، زیرا ایران یک کشور مسلمان است و مبحث حلال از سالها پیش در آن مطرح شده است.

وی ادامه داد: حدود دو هفته پیش، دبیرخانه استاندارد حلال را مصوب و آن را در سازمان استاندارد تشکیل دادیم که امیدواریم فعالیتهای این دبیرخانه به فراهم شدن شرایط لازم برای ورود به بازارهای جهانی صنعت حلال کمک کند.

مرندی مقدم خاطرنشان کرد: از دستگاههای ذی ربط از جمله وزرات صنایع، بهداشت، جهاد کشاورزی و بازرگانی انتظار می رود در راستای فراهم کردن شرایط لازم برای ورود ایران به بازارهای جهانی صنعت حلال، همکاریهای لازم را داشته باشند.