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۱۰ دی ۱۳۸۷، ۱۴:۲۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

سهم تجارت جهانی در صنعت حلال سه هزار میلیارد دلار در سال است

سهم تجارت جهانی در صنعت حلال سه هزار میلیارد دلار در سال است

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد گفت: سهم تجارت جهانی در بخش صنعت حلال، بیش از سه هزار میلیارد دلار در سال است که اختصاص دادن بخشی از این میزان به خود، توجه بسیاری از کشورها را به خود جلب کرده است.

وحید مرندی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با بیان این مطلب اظهار داشت: نه تنها کشورهای اسلامی به مشارکت در صنعت حلال علاقمند هستند، بلکه کشورهای غیراسلامی نیز با پی بردن به منفعتهای این صنعت به آن علاقمند شده و تلاش می کنند سهم قابل توجهی از بازارهای صنعت حلال را به خود اختصاص دهند.

این مسئول در خصوص صنعت حلال توضیح داد: صنعت حلال فقط غذای حلال را در بر نمی گیرد، بلکه به صورت کلی به دو محور محصولات حلال و خدمات حلال تقسیم می شود.

مرندی مقدم افزود: مواد غذایی و پوشاک از مصادیق محصولات حلال و توریسم، بانکداری و بیمه از مصادیق خدمات حلال است.

ایران قابلیت داشتن سهم قابل توجهی از بازارهای صنعت حلال را دارد

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در شرایط کنونی، ایران نیز می تواند سهم قابل توجهی از بازارهای جهانی صنعت حلال را به خود اختصاص دهد، زیرا ایران یک کشور مسلمان است و مبحث حلال از سالها پیش در آن مطرح شده است.

وی ادامه داد: حدود دو هفته پیش، دبیرخانه استاندارد حلال را مصوب و آن را در سازمان استاندارد تشکیل دادیم که امیدواریم فعالیتهای این دبیرخانه به فراهم شدن شرایط لازم برای ورود به بازارهای جهانی صنعت حلال کمک کند.

مرندی مقدم خاطرنشان کرد: از دستگاههای ذی ربط از جمله وزرات صنایع، بهداشت، جهاد کشاورزی و بازرگانی انتظار می رود در راستای فراهم کردن شرایط لازم برای ورود ایران به بازارهای جهانی صنعت حلال، همکاریهای لازم را داشته باشند.

کد مطلب 809188

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