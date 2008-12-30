6650 میلیارد ریال در مشهد صرف پروژه های عمرانی دهه فجر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد سعید حسین پور ظهر امروز در حاشیه کارگروه تخصصی گردشگری استان در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر خراسان رضوی به یک کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شده است و در تلاش هستیم در دهه فجر امسال تابلویی از خدمات ارائه شده در حوزه عمرانی برای مردم استان ترسیم شود.

وی با اشاره به اقدامات عمرانی صورت گرفته در مدت پیروزی انقلاب اسلامی در سراسر استان گفت: حجم پروژه های قابل افتتاح و کلنگ زنی در دهه فجر امسال نشانگر پیشرفت های صورت گرفته در استان در حوزه عمرانی است.

معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی در سی امین سالگرد پیروزی انقلاب، یک هزار و 860 پروژه با اعتبار 6 هزار و 650 میلیارد ریال کلنگ زنی یا افتتاح می شود.

حسین پور اظهار داشت: همچنین یک هزار و 500 پروژه با اعتبار پنج هزار و 500 میلیارد ریال آماده افتتاح در ایام مبارک دهه فجر است.

وی با اشاره به اینکه پروژه های قابل افتتاح باید تکمیل و آماده بهره برداری باشد، تصریح کرد: بر اساس آخرین هماهنگی های صورت گرفته با دستگاه های اجرایی، تاکنون 360 پروژه با اعتبار یک هزار و 150 میلیارد ریال آماده کلنگ زنی در دهه فجر است.