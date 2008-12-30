به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، ولی اسماعیلی نماینده گرمی در حاشیه برگزاری جلسه علنی امروز مجلس با اعلام این خبر اظهار داشت: در این جلسه همچنین لایحه هدفمند کردن یارانه ها نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی افزود: شورای مرکزی فراکسیون اکثریت مجلس تصمیم دارد تا موضوع استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را با کار کارشناسی بررسی و در صورت صلاحدید از نمایندگان اصولگرای امضا کننده بخواهد تا درباره دلایل خود توضیح دهند.
اسماعیلی خاطر نشان کرد: پس از شنیدن دلایل این نمایندگان درباره این استیضاح تصمیم گیری خواهد شد.
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