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۱۰ دی ۱۳۸۷، ۱۵:۳۵

اسماعیلی:

شورای فراکسیون اصولگرایان در مورد استیضاح اسکندری تصمیم می‌گیرد

شورای فراکسیون اصولگرایان در مورد استیضاح اسکندری تصمیم می‌گیرد

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان از تشکیل جلسه شورای مرکزی این فراکسیون در خصوص استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در صبح فردا خبر داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، ولی اسماعیلی نماینده گرمی در حاشیه برگزاری جلسه علنی امروز مجلس با اعلام این خبر اظهار داشت: در این جلسه همچنین لایحه هدفمند کردن یارانه ها نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: شورای مرکزی فراکسیون اکثریت مجلس تصمیم دارد تا موضوع استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را با کار کارشناسی بررسی و در صورت صلاحدید از نمایندگان اصولگرای امضا کننده بخواهد تا درباره دلایل خود توضیح دهند.

اسماعیلی خاطر نشان کرد: پس از شنیدن دلایل این نمایندگان درباره این استیضاح تصمیم گیری خواهد شد.

کد مطلب 809195

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