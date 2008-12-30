3000 دانش آموز ازنایی تحت پوشش طرح آهن یاری قرار گرفتند

غلامعباس ساکی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان ازنا، اظهار داشت: این طرح در مدت 16 هفته در سال تحصیلی جاری به اجرا درآمده است.

وی با بیان اینکه مدیران این مدارس قبلا با شرکت در کارگاه آمورشی با نحوه چگونگی اجرای این طرح آشنا شده اند، افزود: طرح آهن یاری به منظور جلوگیری از بروز عوارض کمبود آهن که باعث بوجود آمدن احساس خستگی، رنگ پریدگی، تاخیر در یاد گیری و بی حوصلگی در دانش آموزان می شود با هماهنگی کارشناس بهداشت مدارس در سطح آموزشگاههای دخترانه مقطع متوسطه وراهنمایی این شهرستان برگزار شده است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان ازنا همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اجرای طرح ارتقا سلامت نوجوانی در مدارس راهنمایی و دبیرستان ها یکی دیگر از برنامه های وزارت آموزش و پرورش در حوزه بهداشت و سلامت دانش آموزان است، افزود: این طرح با اولویت دانش آموزان دختر در کلیه مدارس شبانه روزی این شهرستان اجرا خواهد شد.

ساکی با اشاره به اینکه هدف از اجرای این طرح بالا بردن سطح سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، معنوی و گسترش آن به خانواده است، خاطر نشان کرد: این طرح بر مبنای سرفصل های ارائه شده از سوی وزارت آموزش و پرورش اجرایی می شود.

وی یادآور شد: سر فصلهای دوره راهنمائی شامل دوره نوجوانی و اهمیت آن، بیان ناراحتی ها و رنجش، رفتار های قاطعانه در موارد پر خطر و سر قصل های دوره دبیرستان شامل مهارتهای زندگی و همچنین پیامهای اساسی در مورد خشونت، ایدز، مواد و داروها است.