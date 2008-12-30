15 هزار مگاوات نیروگاه جدید ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهزاد امروز در یک نشست خبری گفت: این میزان نیروگاه جدید برای ارتقای ضریب ذخیره برق کشور احداث خواهد شد که طبق برنامه زمان بندی قرار است که تا سه آینده تکمیل و وارد مدار شود.

مدیرعامل توانیر افزود: از رقم مذکور 5200 مگاوات نیروگاه بخاری با سوخت ذغال سنگ، 3 هزار و 800 مگاوات نیروگاه گازی، 4هزار و 200 مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی و 2 هزار مگاوات نیروگاههای پراکنده ای است که توسط صنایع و بخشهای مختلف خصوصی ساخته می شود.

وی تصریح کرد: برای احداث 7 نیروگاه بخش خصوصی نیز 2 میلیارد دلار برداشت از حساب ذخیره ارزی از سوی دولت تصویب شده و به بانک مرکزی ارسال شده است که در مرحله تصویب ارز مورد نیازشان قرار دارند. از سوی دیگر، هر نیروگاه بخش خصوصی که احداث می شود 30 درصد آن با سرمایه بخش خصوصی و 70 درصد آن را دولت با اعطای تسهیلات تامین منابع مالی می کند.

به گفته بهزاد، 1.5 میلیارد یورو تاکنون سرمایه گذاری در احداث نیروگاه صورت گرفته که 30 درصد آن را بخش خصوصی آورده و مابقی را دولت تامین کرده است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اعلام اسامی دستگاههای دولتی پرمصرف که قرار بود تا پایان مهرماه معرفی شوند، تصریح کرد: براساس مصوبه دولت قیمت برق دستگاههای دولتی به قیمت تمام شده محاسبه می شود که بر این اساس، دستگاه دولتی پرمصرفی وجود ندارد چراکه قیمت برق به صورت تصاعدی بالا می رود، این درحالی است که وزارت نیرو همواره تاکید دارد که ابزار تعرفه ای مهمترین عامل در راستای مصرف بهینه به شمار می رود.

بهزاد همچنین در خصوص تعیین قیمت برق بر مبنای طرح هدفمند کردن یارانه ها اظهار داشت: در حال حاضر متوسط قیمت دریافتی برق از مشترکان 16 تومان است که اگر این قیمت با محاسبه قیمت سوخت معادل 3/77 تومان باشد قیمت برق 5 برابر خواهد شد اما اینگونه نیست. قیمت برق با احتساب سوخت این نرخ است و قطعا وزارت نیرو در برخورد با دهکهای کم درآمد جامعه تصمیم گیری منطقی را صورت خواهد داد.

وی ادامه داد: بر این اساس، قیمت برق برای دهکهای کم درآمد جامعه به گونه ‌ای خواهد بود که فشاری بر آنها وارد نیاید.

به گفته بهزاد، هم اکنون همکاری و تعامل خوبی با وزارت نفت برای تامین سوخت نیروگاهها شکل گرفته است و از سوی دیگر، مخازن سوخت نیروگاههای کشور نیز به میزان 900 هزار مترمکعب افزایش یافته است و 80 درصد از این مخازن نیز پر شده اند.

وی اظهار داشت: هم اکنون 7/2 میلیون مترمکعب ذخیره سوخت گازوئیل و مازوت برای نیروگاههای کشور وجود دارد که حدود 76 درصد ظرفیت ذخیره گازوئیل و بیش از 82 درصد ذخیره مازوت است.

به گفته مدیرعامل سازمان توسعه برق ایران، ظرفیت نصب شده در شبکه برق کشور هم اکنون 51 هزار و 677 مگاوات است که حدود 43 هزار و 200 مگاوات حرارتی و دیزلی، 7هزار و 700 مگاوات نیروگاه آبی و 100 مگاوات هم نیروگاه بادی است.



وی اظهار داشت: 15 درصد از ظرفیت برق کشور را نیروگاههای برق آبی تشکیل می دهند که البته در پیک مصرف تابستان امسال نتوانستیم از آنها استفاده مطلوبی در شبکه سراسری برق داشته باشیم. ولی به هرحال، ظرفیت نصب شده نیروگاهها به ازای هر نفر در کشور حدود 700 وات است.

بهزاد میزان راندمان نیروگاههای ایران را 37 درصد عنوان و تصریح کرد: باید این راندمان را ارتقا بخشیم.

مدیرعامل توانیر گفت: در راستای تامین برق مورد نیاز کشور، وزارت نیرو نمی تواند منتظر بخش خصوصی برای احداث نیروگاهها باشد، اما‌ به محض اینکه امکان واگذاری نیروگاههای دولتی فراهم شود واگذاری نیروگاه به بخش خصوصی انجام خواهد شد.

بهزاد گفت: در حال حاضر 6 نیروگاه رودشور، جنوب اصفهان، فردوسی، عسلویه، زرگان اهواز و کهنوج 4 هزار و 260 مگاوات برق تولید می ‌کنند و توسط بخش خصوصی ساخته شده اند، همچنین توانیر در برنامه دارد که سال آینده 4 هزار مگاوات نیروگاه جدید را وارد مدار کند چراکه باید برای تابستان سال آینده آماده بود ولی پیش بینی می شود که 3 هزار مگاوات کمبود تولید برق در تابستان سال آینده وجود داشته باشد.

وی اظهار داشت: میزان مصرف برق در پیک مصرف تابستان آینده 41 هزارمگاوات است که بر این اساس توانیر سعی دارد در سال آینده حداقل 1500 مگاوات از 3 هزار مگاوات کمبود تولید برق را از طریق لامپهای کم مصرف تأمین کند.

به گفته بهزاد، هر یک میلیون رشته لامپ کم مصرف به میزان 30 مگاوات صرفه جویی در مصرف برق را شامل می شود که بر این اساس قرار است 50 میلیون رشته لامپ کم مصرف تا پیک تابستان سال آتی توزیع شود، بر همین مبنا می توان انتظار داشت که 1500 مگاوات برق از این طریق صرفه جویی شود.

بهزاد همچنین در خصوص واگذاری نیروگاهها به بخش خصوصی نیز تاکید کرد: اطلاعات 4 نیروگاه از 10 نیروگاه قابل واگذاری به بخش خصوصی در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار گرفته تا از طریق مزایده واگذار شود، بر این اساس نیروگاههای سهند، خلیج فارس، آبادان و سنندج واگذار خواهد شد.



مدیرعامل توانیر گفت: بخش خصوصی رغبت چندانی برای سرمایه گذاری در بخش نیروگاههای بخاری از خود بروز نداده است و این به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده نیروگاههای بخاری است بنابراین بیشتر سرمایه گذاران به بخش گازی روی آورده اند.

وی خاطرنشان کرد: مسابقه تولید و مصرف برق همواره به سود مصرف کننده بوده است و هر میزان انرژی برق در کشور تولید شود به پای مصرف نمی ‌رسد. بنابراین، در دوره نوین علاوه بر افزایش تولید برق باید در بهینه سازی مصرف انرژی نیز گامهایی برداشته شود، این درحالی است که مصرف برق خانگی در دنیا کمتر از هزار کیلووات ساعت در سال است در شرایطی که ایران 2900 کیلووات ساعت برق در سال مصرف می کند.

بهزاد همچنین در خصوص تعطیلی یکی از کارخانه ‌های زیرمجموعه شرکت مپنا گفت: شرکت پارس ژنراتور به دلیل ادعای شهرداری کرج تاکنون تعطیل و پلمپ بوده است، 4 هزار مگاوات نیروگاه جدیدی که قرار است که تا تابستان سال آینده احداث شود چنانکه این کارخانه بازگشایی نشود با مشکل تامین ژنراتورهای این 4هزار مگاوات مواجه خواهیم بود.

وی آمار تلفات انرژی برق را در سال گذشته 4/18 درصد و در سال جاری 7/17 درصد اعلام و تاکید کرد: هر سال باید آمار تلفات انرژی در شبکه یک درصد کاهش یابد و برای این موضوع در سالجاری 100 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.