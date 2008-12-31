جهان سینما امسال چند چهره برجسته را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، گاردین اعلام کرد نیومن ستاره فیلمهای "گربه روی شیروانی داغ" و "بیلیاردباز" و یکی از چهرههای نمادین هالیوود که تمام نشانههای شخصیتهای سینمایی برجسته را داشت، یکی از مهمترین درگذشتگان دنیای سینما در سال 2008 بود. او سپتامبر پیش بر اثر ابتلا به سرطان ریه در 83 سالگی در خانه خود در کانکتیکات درگذشت.
چارلتن هستن بازیگر نقش حضرت موسی (ع) و بن هور و یکی از بزرگترین مدافعان حقوق آمریکاییها در شلیک کردن به دیگران، برخلاف بسیاری از فیلمهای خود به شکلی نه چندان دراماتیک صحنه زندگی را ترک کرد و آوریا امسال به آرامی در خانه خود در بورلی هیلز در 84 سالگی درگذشت.
سید چریس که با حضور در فیلمهای موزیکال سالهای 50 و 60 مانند "جوراب ابریشمی"، "بریگادون" و "آواز در باران" و حضور کنار چهرههای شاخص چون جین کلی و فرد آستر به شهرت رسید، در 86 سالگی از دنیا رفت.
سیدنی پولاک کارگردان برنده اسکار فیلمهای "آنها به اسب ها شلیک میکنند، نمیکنند؟"، "توتسی" و "از آفریقا" در ماه آوریل بر اثر سرطان در منزل خود در لس آنجلس در 73 سالگی درگذشت.
با درگذشت روی شایدر که با بازی در نقش رئیس پلیس "آروارهها" وارد تالار مشاهیر دنیای سینما شد، کوسههای بزرگ دریا احساس امنیت کردند. "کلوت"، "رابط فرانسوی"، "دونده ماراتن" و "همه آن چیزها" از دیگر فیلمهای معروف اوست که فوریه امسال در 75 سالگی از دنیا رفت.
از سوی دیگر، گیوم دوپاردیو بازیگر و پسر ژرار دوپاردیو ستاره سینمای فرانسه، پس از سالها مبارزه با مواد مخدر و پدر معروف خود و پس از آنکه پای راست خود را در اثر یک تصادف با موتورسیکلت در سال 2003 از دست داد، دیگر جایی امن در دنیا پیدا نکرد و در نهایت ماه اکتبر بر اثر ذاتالریه در بیمارستانی در پاریس در 37 سالگی درگذشت.
مصرف بیش از حد دارو سال 2008 نیز یک قربانی بزرگ داد. هیث لجر پس از بازی در "کوهستان بروکبک" به فهرست طولانی بازیگران بااستعداد پیوست که بیش از حد دارو مصرف میکنند. کمی پس از آنکه ستاره 28 ساله بازی در نقش جوکر "شوالیه تاریکی" را به پایان رساند، جنازه او ماه ژانویه در آپارتمان وی در منهتن پیدا شد.
دنیای هنر در بریتانیا مارس امسال با مرگ آنتونی مینگلا کارگردان برنده اسکار فیلم "بیمار انگلیسی" یکی از درخشانترین چهرههای پشت دوربین خود را از دست داد و تراژدی بعدی با مرگ پل اسکافیلد بریتانیایی رقم خورد که برای بازی در نقش سر تامس مور در فیلم "مردی برای تمام فصول" برنده اسکار شد.
فوریه امسال کن ایچیکاوا یکی از بزرگترین فیلمسازان ژاپن و سازنده آثار تحسینشده مانند "چنگ برمهای" و "المپیاد توکیو" در 92 سالگی در توکیو درگذشت. در همین ماه ایوا دالبک سوئدی که در بسیاری از فیلمهای اول اینگمار برگمان شامل "لبخندهای یک شب تابستان" و "در آستانه زندگی" نقشآفرینی کرد، در 87 سالگی از دنیا رفت.
ریچارد ویدمارک یکی دیگر از بازیگران قدیمی سینمای آمریکا که با فیلمهایی چون "بوسه مرگ" و "جیببر خیابان جنوب" شهرت بسیار داشت ماه مارس در منزل خود در 93 سالگی درگذشت.
جولز داسین، خالق فیلمهای "شهر عریان" و "ریفیفی" و یکی از افراد لیست سیاه هالیوود در دوران مکارتیسم نیز همین ماه در 96 سالگی در آتن از دنیا رفت.
مل فرر ستاره فیلم معروف "جنگ و صلح" که در مدت 40 سال حضور در عرصه سینما در بیش از 100 فیلم نقشآفرینی کرد در ماه ژوئن در 90 سالگی در نقاهتخانهای در سانتا باربارا دنیا را ترک کرد.
دینو ریزی فیلمساز ایتالیایی یکی دیگر از درگذشتگان صاحبنام دنیای سینما در سال 2008 بود. او که در فیلمهایی مانند "فقیر اما زیبا" و "دختر فقیر، دختر زیبا" جنبه تلخ و شیرین و سبکتر دوران شکوفایی اقتصادی در ایتالیا پس از جنگ جهانی دوم را به تصویر کشید، ماه ژوئن در 91 سالگی درگذشت.
سینمای عرب ژوئیه امسال با مرگ یوسف شاهین فیلمساز مصری در 82 سالگی معروفترین چهره بینالمللی خود را از دست داد. شاهین از منتقدان سیاستهای خارجی آمریکا و دنیای عرب بود و همیشه با مقامات مصری مشکل داشت.
هیزل کورت بازیگر بریتانیایی "ملکه جیغ" که دهههای 1950 و 1960 در فیلمهای ترسناک کنار ستارههایی چون بوریس کارلوف و وینسنت پرایس بازی میکرد و نینا فوک بازیگر نامزد اسکار متولد هلند که سالها مدرس رشته بازیگری بود، دیگر درگذشتگان دنیای سینما در سال 2008 بودند.
هالیوود در آخرین روزهای سال با مرگ رابرت مالیگان کارگردان فیلم تحسینشده "کشتن یک مرغ مقلد" یکی دیگر از بازماندگان عصر طلایی خود را از دست داد. مالیگان مانند تعدادی از فیلمسازان معاصر خود مانند سیدنی لومت و آرتور پن کار خود را با تلویزیون آغاز کرد، اما هیچ وقت به اندازه آنها مورد توجه قرار نگرفت.
نظر شما