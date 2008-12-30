طرح مردم یاری و مهرورزی در آذربایجان غربی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سرهنگ یحیی شرفی ظهر امروز در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان افزود: در اجرای این طرح، کارکنان انتظامی استان در 300 مسجد و هیئت مذهبی حضور یافته و اقدام به آگاه سازی اعضای این هیئت ها با فرهنگ عاشورا خواهند کرد.

وی با اشاره به اقدامات نیروی انتظامی در جلوگیری از بدعت ها و خرافات در آیین عزاداری حضرت امام حسین (ع) در ماه محرم در استان افزود: به منظور پیشگیری از اعمال موهن و بویژه قمه زنی، در پنج نقطه استان جلسات مختلفی با روسای هیئت های مذهبی و مداحان برگزار شده است.

وی با اشاره به روش های مختلف عزاداری در آذربایجان غربی گفت: دغدغه اصلی تمامی مسئولان استان در برپایی مراسم عزاداری امام حسین(ع)، نفوذ عقاید انحرافی در عزاداری هاست که باید با تشریح ابعاد مختلف فلسفه قیام عاشورا به عزاداران باعث شویم خرافات موجود در مراسم بیش از پیش کاهش یابد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی هم در این جلسه گفت: با برگزاری جلسات مختلف در خصوص شئونات فرهنگی و دینی ماه محرم و آسیب شناسی مراسم عزاداری محرم در سال های اخیر، بدعتها و خرافات در این ایام کاهش یافته است.

حجت الاسلام سید محمد فخری خاطرنشان کرد: با ساماندهی هیئتهای عزاداری و برگزاری کلاس های مختلف برای مداحان، آسیب های عزاداری ابا عبدالله الحسین (ع) در این استان، نسبت به استانهای دیگر کمتر شده است.

وی توزیع کتب مداحی، آموزش مداحان در دو بخش مداحی شایسته و مقتل شناسی، اعزام مبلغان محرم به مساجد شهری و روستایی، برگزاری نمایشگاه ویژه اقلام فرهنگی در شهرهای مختلف استان و فراهم کردن زمینه لازم برای برگزاری باشکوه نماز ظهر عاشورا را از جمله اقدامات اداره کل تبلیغات اسلامی در ماه محرم عنوان کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی از تجمع هیئتهای عزاداری در روز هشتم ماه محرم در ارومیه خبر داد و گفت: این تجمع بزرگ از ساعت 15 تا 17 در مسیر خیابان امام برگزار می شود.

مسئول کانون های فرهنگی و هنری مساجد آذربایجان غربی هم در این نشست از برپایی نمایشگاه کتاب در ایام ماه محرم در مساجد آذربایجان غربی به منظور آشنایی مردم به ویژه جوانان و نوجوانان با ابعاد مختلف پیام عاشورا خبر داد و گفت: همچنین با هدف آشنایی بیشتر عزاداران حسینی با مسائل و مفاهیم قرآنی، کلاسهای ویژه تفسیر قرآن در ایام ماه محرم در مساجد استان برگزار می شود.

حجت الاسلام محمد رضا بابازاده برگزاری نماز ظهر عاشورا در مساجد، ایجاد ایستگاه های صلواتی در مسیر عزاداریها، برگزاری مسابقات زیارت عاشورا، برگزاری تعزیه و شبیه خوانی در مساجد را از جمله برنامه های کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان در ایام ماه محرم عنوان کرد.