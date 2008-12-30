افکار عمومی جهان اسلام از فجایع انسانی در غزه ملتهب است

به گزارش خبرگزاری مهر، علاءالدین بروجردی پیش از ظهر امروز 10/10/87 در دیدار سفیر سنگال در کشورمان حوادث اخیر غزه را فاجعه بزرگ انسانی و ظلمی بزرگ در حق امت اسلامی خواند و افزود: افکار عمومی جهان اسلام انتظار دارد دولت های مسلمان اقدام جدی برای مقابله با وحشی گری های افسار گسیخته رژیم صهیونیستی انجام دهند.

وی با بیان اینکه افکار عمومی جهان اسلام به شدت از فجایع انسانی در غزه ملتهب است، تاکید کرد: نباید اجازه داد چنین ظلم بزرگی در حق امت اسلامی انجام شود و صهیوینست ها باید بدانند انجام چنین فجایعی برای آنها گران تمام می شود.

بروجردی حمایت از آمریکا و پاره ای کشورهای اروپایی را عامل گستاخی و وحشی گری رژیم اشغالگر قدس دانست و اظهار داشت: مدعیان حقوق بشر بیشترین ناقضان آن می باشند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه ضمن اظهار خرسندی از روند رو به رشد مناسبات دوستانه دو کشور گفت: دو کشور هنوز ظرفیت های فراوانی برای توسعه و گسترش همکاری های همه جانبه به ویژه در بخش صنعت وتجارت دارند که باید از آنها بهره گیرند.

وی همکاری های دو کشور در بخش خودروسازی و انرژی را نمادی از مناسبات دوستانه فی ما بین خواند و تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی ازتوسعه و تقویت مناسبات دو جانبه در تمامی عرصه ها حمایت می کند.

بروجردی نقش پارلمان ها را درتسهیل و تحکیم مناسبات دو کشور را مهم ارزیابی کرد و بر ضرورت تعمیق روابط پارلمانی فی ما بین تاکید کرد.

بر اساس این گزارش الحاجی عایون سامیا سفیر سنگال درتهران نیز در این دیدار توسعه و تقویت مناسبات با جمهوری اسلامی ایران را برای کشورش بسیار مهم دانست و گفت: آنچه که ایران در زمینه انجام پروژه های زیربنایی، عمرانی و صنعتی در سنگال انجام داده در یکصد سال اخیر هیچ کشوری انجام نداده است.