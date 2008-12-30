به گزارش خبرگزاری مهر، این گردهمایی با هدف تشریح و توجیه دقیق سیاستها، برنامه ها، طرحهای ابلاغی و فعالیتهای قرآنی سازمان در استانها طی سه مرحله برگزار میشود که در هر مرحله مسئولان دارالقرآن ده استان حضور خواهند داشت.
در این مرحله مسئولان دارالقرآن استانهای آذربایجان شرقی و غربی، کرمانشاه، ایلام، کردستان، لرستان، مرکزی، خوزستان، چهار محال و بختیاری حضور مییابند.
معاونان و مدیران و کارشناسان سازمان دارالقرآن الکریم در طول 2 روز ضمن تشریح و توجیه طرحها و برنامه ها به پرسشهای مطرح شده پاسخ میدهند.
گردهمایی سایر استانها 25 و 26 دی و 2 و 3 بهمن ماه برگزار خواهد شد.
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