سال نجوم؛ پر حادثه ترین سال برای اخترشناسان

به گزارش خبرگزاری مهر، جهان در حال آماده شدن برای استقبال از سال جدید میلادی است، سالی که توسط اتحادیه بین المللی نجوم و سازمان یونسکو به عنوان سال جهانی نجوم نام گذاری شده است.

هزاران رویداد که طی این سال رخ خواهد داد در سایتهای مختلف اینترنتی از جمله سایت astronomy2009.org شرح داده شده اند. همچنین مراسم رسمی آغاز این سال بزرگ در روزهای 15 و 16 ژانویه 2009 در شهر پاریس برگزار خواهد شد. طی این مراسم افراد مختلفی از جمله برندگان جوایز نوبل به سخنرانی پرداخته و تصاویر زنده ای از فعالیت دانشمندان در مناطق دور افتاده پخش خواهد شد.

با وجود برگزاری این مراسم رسمی در شهر پاریس، بسیاری از دیگر کشورها به منظور نمایش عزم خود در سهیم بودن در دستاوردهای این سال بزرگ مراسمی را به صورت مجزا و طی ماههای ژانویه و فوریه در کشور خود برگزار خواهند کرد.

از فعالیتهایی که طی این سال انجام خواهد شد پروژه دفتر یادداشت روزانه نجومی است که در آغاز سال جدید در سایت رسمی سال نجوم قرار خواهد گرفت. هدف از ایجاد این پروژه ثبت لحظه به لحظه زندگی اخترشناسان است. تا به حال بالغ بر 50 نفر از 35 کشور مختلف که در سازمانهایی مانند سازمان فضایی اروپا و سازمان ناسا مشغول به کارند، نوشتن در این دفتر یادداشت را آغاز کرده اند.

از دیگر فعالیتهای قابل توجه تلاش 150 نفر از اختر شناسان بین المللی برای ایجاد پایگاه هایی در سرتاسر جهان به منظور آشنایی مردم جهان با سیاره های مختلف و ستاره خورشید است.

طی این سال جوامع مختلف به منظور افزایش دستاوردهای فضایی در فعالیتهای مختلف مورد استفاده قرار خواهند گرفت و به همین منظور از بسیاری از اختر شناسان جوان و تازه کار برای شرکت در این فعالیتها استفاده خواهد شد.

از میان حوادث نجومی که طی این سال باید در انتظار آن بود می توان به بزرگترین خورشید گرفتگی جهانی قرن 21 اشاره کرد که در 22 جولای 2009 و به مدت 6 دقیقه و 39 ثانیه و برفراز کشورهایی مانند هند، بنگلادش و چین رخ خواهد داد.

از دیگر حوادث مهم این سال می توان به شهاب بارانی اشاره کرد که در اواسط نوامبر 2009 رخ خواهد داد. طی این پدیده زیبا و علمی آسمان در هر ساعت میزبان بیش از 500 شهاب آسمانی خواهد بود.

بر اساس گزارش استرونومی، همچنین در سال نجوم و در اواسط ماه اکتبر سیاره مشتری در تاریکی قرار خواهد گرفت که این زمان فرصتی مناسب برای نمایش عظمت این سیاره و قمرهای آن خواهد بود.