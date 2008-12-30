  1. استانها
۱۰ دی ۱۳۸۷، ۱۸:۳۷

ورود خرافات عزاداریها را تهدید می کند

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر اجرایی همایش منطقه ای امنیت و شعائر اسلامی، ریشه خرافات رایج در عزاداریها را مربوط به دوره قاجاریه دانست و گفت: در زمان حاضر بحث ورود خرافات و نحله های فرهنگی عزا داریها را تهدید می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد تقی دستجری ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه در این راستا دو دیدگاه وجود دارد، عنوان کرد: در دیدگاه دیگر، ریشه این خرافات به دوران پس از وفات پیامبر اکرم (ص) نسبت داده می شود.

وی  ادامه داد: دشمنان با استناد به این خرافات زمینه و بستر ضربه زدن به اسلام را فراهم کرده اند و از این طرق سعی در جلوگیری از نشر و ترویج فرهنگ اسلام بویژه تشیع در سطح جهان دارند.

دستجردی افزود: از آن جایی که مذهب تشیع به سمت جلوگیری از بی عدالتی، ظلم و فساد حرکت می کند، دشمنان و استکبار از ترویج این مذهب در هراس هستند.

وی با اشاره به برپایی همایش منطقه ای امنیت و شعائر اسلامی در 15 دی سال جاری در محل تالار علامه طباطبایی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان افزود: در این همایش یک روزه از بین 26 مقاله رسیده به دفتر این همایش، هشت مقاله به عنوان اثر برگزیده انتخاب و در قالب سخنرانی ارائه خواهد شد.

دستجردی محورهای این همایش رابررسی راهکار ایجاد تعامل بیشتر بین مردم و پلیس در بهبود وضعیت حمل و نقل شهری و برگزاری مراسم سوگواری ایام محرم، شیوه جلب مشارکت مردمی جهت برقراری نظم و امنیت مراسم مذهبی، بررسی نقش پلیس محله در حفظ امنیت و پیشگیری از وقوع جرایم به هنگام برگزاری مراسم مذهبی، جلب مشارکت اصناف و اتحادیه های صنفی عنوان کرد.

مدیر اجرایی همایش منطقه ای امنیت و شعائر اسلامی، نقش راهنمایی علما و روحانیون در زدودن حرکات و اعمال خرافی و موهن، تعامل مناسب بین رسانه ها، پلیس و مردم در برگزاری هرچه باشکوه عزاداریها را از دیگر موارد مورد بحث این همایش عنوان کرد و افزود: این همایش با هدف شناسایی آسیبها و فرصتهای امنیتی در هئیتهای عزاداری، راهکار برای برقراری امنیت در مراسم و شناخت مشکلات مابین هئیتها در تعامل با مردم برگزار می شود.

دستجردی ادامه داد: این همایش یک روزه ازسوی فرماندهی انتظامی استان زنجان و با همکاری استانداری، سازمانها، حوزه علمیه، مساجد حسینیه و زینبیه اعظم زنجان، شورای هیات مذهبی و دانشگاه های این استان و همچنین دفاتر تحقیقات و کاربردی فرماندهی انتظامی استان های اردبیل، اصفهان، تهران، تهران بزرگ، آذربایجان شرقی و غربی در جهت هدف جامعه محوری ناجا، برپا می شود.

