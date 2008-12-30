اختصاص 50 میلیون دلار اعتبار برای صادرات نرم افزار

به گزارش خبرنگار مهر کوروش پرویزیان امروز در دومین همایش ملی توسعه صادرات نرم افزار گفت: بانک توسعه صادرات ایران آمادگی دارد تا 50 میلیون دلار اعتبار برای برنامه اتحادیه نرم افزار اختصاص دهد.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران همچنین از اعطای تسهیلات در قالب اعتبار خریدار‌ برای صدور نرم افزار خبر داد و افزود: فروشنده و صادرکننده ایرانی تسهیلات مالی را به صورت نقدی از بانک دریافت می کند و خریدار خارجی این مبلغ را به صورت اقساط و مدت دار به بانک بازپرداخت می نماید.

وی تصریح کرد: ‌تسهیلات بانک توسعه صادرات برای سرمایه در گردش و سرمایه گذاری اختصاص می یابد و نرخ سود ریالی تسهیلات بانک 12 درصد و در بخش ارزی، لایبور بعلاوه 2 یا 3 درصد است.

پرویزیان در پایان از راه اندازی شرکتی با مشارکت بخشهای ذی ربط در بانک توسعه صادرات خبر داد که در زمینه ارائه خدمات به دارندگان کارتهای اعتباری ارزی، گردشگری و IT خدماتی را ارائه خواهند کرد.