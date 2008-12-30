قرارداد پرویز مظلومی یک فصل دیگر با مس کرمان تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از دیدار عصر امروز تیم های فوتبال مس کرمان و مقاومت سپاسی شیراز پرویز مظلومی پس از مذاکره با عبدالرضا برهانی نژاد مدیر عامل باشگاه مس کرمان، قراردادش را به مدت یک فصل دیگر با این تیم تمدید کرد.

این مربی که در ابتدای فصل جاری از تیم فوتبال ابومسلم به مس کرمان آمد، در چند روز گذشته اخبار بسیاری برای حضورش در پست سرمربی تیم امید فوتبال کشورمان مطرح شده بود اما وی امروز قراردادش را تا پایان فصل آینده تمدید کرد.

مظلومی که تا پایان فصل جاری با این باشگاه قرار داد داشت، پس از توافق نهایی با مسئولان باشگاه مس کرمان تا پایان لیگ نهم هدایت تیم فوتبال مس کرمان را برعهده خواهد داشت. این قرارداد فردا در هیئت فوتبال استان ثبت خواهد شد.