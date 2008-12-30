16 سال محرومیت برای ورزشکاران دوپینگی / اسامی دوپینگی ها اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کرم الله علیمرادی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی کشورمان امروز فهرست ورزشکاران دوپینگی را اعلام کرد. در این فهرست 9 ورزشکاران از رشته های پرورش اندام ، کشتی ، بیسبال و دو و میدانی دیده می شوند که باید محرومیت هایی به مدت یک تا دو سال را تحمل کنند.
فهرست ورزشکاران دوپینگی و میزان محرومیت آنها به شرح زیر است :
میثم خادم اردکانی بیسبال 2 سال
طاهر گرافر دوومیدانی 2 سال
علیرضا غریبی کشتی 2 سال
فریدون گورانی پرورش اندام 2 سال
مانی مداحی پرورش اندام 2 سال
رضا رضایی پرورش اندام 2 سال
محمد مهربان پرورش اندام 2 سال
مجید خواجوی بیسبال 18 ماه
فرشید صدقی بیسبال 12 ماه
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