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۱۰ دی ۱۳۸۷، ۱۶:۱۶

علیرضا ملکیان :

برای اعزام خبرنگاران به غزه در حال مذاکره با وزارت خارجه‌ هستیم

برای اعزام خبرنگاران به غزه در حال مذاکره با وزارت خارجه‌ هستیم

معاون امور مطبوعاتی وزارت ارشاد گفت: برای اعزام خبرنگاران علاقمند به حضور در غزه با وزارت امور خارجه در حال مذاکره و هماهنگی هستیم تا هرچه سریعتر این کار انجام گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی، علیرضا ملکیان معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه گفت: در پی تقاضای تعدادی از خبرنگاران خبرگزاریها و مطبوعات برای حضور در غزه و تهیه اخبار و گزارش‌های خبری از آن منطقه با اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه مذاکرات و مکاتباتی انجام شده و به محض اینکه مقدمات کار در زمینه اخذ ویزا و چگونگی اعزام مشخص شود، به اطلاع مطبوعات و خبرگزاریها خواهد رسید.

وی افزود: امیدواریم کشورهای منطقه به ویژه دولت مصر همکاری لازم را برای صدور روادید و اعزام خبرنگاران ایرانی به غزه فراهم کند تا واقعیت‌های موجود و جنایات رژیم صهیونیستی در کشتار مردم مظلوم و بی‌پناه غزه برای جهانیان آشکار شود.

کد مطلب 809267

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