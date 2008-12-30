برای اعزام خبرنگاران به غزه در حال مذاکره با وزارت خارجه‌ هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی، علیرضا ملکیان معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه گفت: در پی تقاضای تعدادی از خبرنگاران خبرگزاریها و مطبوعات برای حضور در غزه و تهیه اخبار و گزارش‌های خبری از آن منطقه با اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه مذاکرات و مکاتباتی انجام شده و به محض اینکه مقدمات کار در زمینه اخذ ویزا و چگونگی اعزام مشخص شود، به اطلاع مطبوعات و خبرگزاریها خواهد رسید.

وی افزود: امیدواریم کشورهای منطقه به ویژه دولت مصر همکاری لازم را برای صدور روادید و اعزام خبرنگاران ایرانی به غزه فراهم کند تا واقعیت‌های موجود و جنایات رژیم صهیونیستی در کشتار مردم مظلوم و بی‌پناه غزه برای جهانیان آشکار شود.