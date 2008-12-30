اقدامی برای بهره وری آسان از خدمات الکترونیکی انجام نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد بعد از ظهر امروز در جلسه ستاد دولت الکترونیک افزود: با توجه به رشد و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، برپایی دولت الکترونیک امری ابتکاری و ضروری است.

وی با تاکید بر این که امروز همه مردم درهر کجا که باشند از فناوری اطلاعات، استفاده می کنند، ادامه داد: هدف از تشکیل ستاد دولت الکترونیک را انجام فعالیتهای نرم افزاری و سخت افزاری برای راه اندازی دولت الکترونیک و تسهیل امورعادی مردم عنوان و عدم اطلاع رسانی و آموزش مستمر از موانع اجرایی این فعالیتها است.

رئوفی نژاد افزود: باید ساز و کار سرویس دهی و ارائه خدمات به مردم فراهم شود و این امر باید از دستگاههای دولتی آغاز شود.

استاندار زنجان با اشاره به فرا رسیدن سی امین سال پیروزی انقلاب اسلامی از 30 دستگاه اجرایی استان خواست تا هر یک تا پایان امسال 30 خدمت به مردم ارائه دهند.

رئوفی نژاد، همچنین خواستار ساماندهی صنف رایانه ای در استان شد و گفت: با ایجاد این صنف امور رایانه ای به خوبی انجام خواهد شد.

وی، با یادآوری اهمیت امنیت دولت الکترونیک، گفت: باید جنبه های قضایی و فنی دولت الکترونیک نیز درکنار هم مورد توجه قرارگیرند.

شهامی دفتر فناوری و اطلاعات استانداری زنجان نیز دراین ستاد، از تشکیل کمیته فنی دولت الکترونیک دراستان خبر داد و گفت: راه اندازی پروتال استانداری جهت ارائه اطلاعات عمومی و تخصصی استان، پروتال پزشکی برای ارائه خدمات پزشکی ودارویی و سیستم نوبت دهی به بیماران، غنی سازی بانک اطلاعاتی شورای اطلاع رسانی استان از مصوبات کمیته فنی دولت الکترونیک استان است.