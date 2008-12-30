روزانه 350 تن زباله از سطح شهر کرمان جمع آوری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، در همایش هم اندیشی اصناف، شورای اسلامی و شهرداری کرمان که در خانه شهر کرمان برگزار شد، گفت: یکی از پر هزینه ترین وظایف شهرداری های که نیروی انسانی فروان و هزینه هنگفت به خود اختصاص داده است جمع آوری زباله های شهری است.

وی تصریح کرد: اگر مردم و اصناف مختلف در خصوص جمع آوری زباله ها و نحوه جمع آوری و زمانبندی انجام شده با شهرداری همکاری کنند بسیاری از هزینه ها کاهش می یابد و صرف زیبا سازی و عمران شهر می شود.

وی افزود: اصناف می توانند با عمل و رفتار خود به عنوان یک الگو برای جامعه باشند و در همین جهت اصناف باید اخلاق و رفتار اسلامی را سرمشق قرار دهند و خدمات دهی شهری به مردم را ارتقاء دهند.

قائم مقاتم شهردار کرمان نیز افزود: بازار شهر کرمان به دلیل سیم کشی های برق غیر استاندارد و چیدمان غیر اصولی اجناس در صورت بروز آتش سوزی و سایر سوانح می تواند خطر ساز باشد.

حسین کردی گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون 73فقره آتش سوزی در اصناف کرمان روی داده که خسارت مالی یک میلیارد و 6میلیون ریال بر جای گذاشته است.

کردی افزود: سازمان آتش نشانی کرمان آمادگی لازم در جهت آموزش اصناف و پیشگیری از بروز سوانح به بازاریان را دارد.

وی با اشاره به سد معبر برخی از اصناف گفت: اگر اصناف از دکراسیون مطلوبی برخوردار باشند میزان جذب مردم نیز بیشتر خواهد شد.

کردی اضافه کرد: باید فرهنگ فروش مغازه داران تغییر کند و اصناف در جهت راهی برای جذب مشتری و ایجاد جاذبه برای جلب مشتری حرکت کنند.