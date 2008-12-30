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۱۰ دی ۱۳۸۷، ۱۵:۴۵

شهر دار کرمان:

روزانه 350 تن زباله از سطح شهر کرمان جمع آوری می شود

روزانه 350 تن زباله از سطح شهر کرمان جمع آوری می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: ابوالقاسم سیف الهی گفت: روزانه با صرف هزینه 500 میلیون تومان 350 تن زباله از سطح شهر کرمان جمع آوری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، در همایش هم اندیشی اصناف، شورای اسلامی و شهرداری کرمان که در خانه شهر کرمان برگزار شد، گفت: یکی از پر هزینه ترین وظایف شهرداری های که نیروی انسانی فروان و هزینه هنگفت به خود اختصاص داده است جمع آوری زباله های شهری است.

وی تصریح کرد: اگر مردم و اصناف مختلف در خصوص جمع آوری زباله ها و نحوه جمع آوری و زمانبندی انجام شده با شهرداری همکاری کنند بسیاری از هزینه ها کاهش می یابد و صرف زیبا سازی و عمران شهر می شود.

وی افزود: اصناف می توانند با عمل و رفتار خود به عنوان یک الگو برای جامعه باشند و در همین جهت اصناف باید اخلاق و رفتار اسلامی را سرمشق قرار دهند و خدمات دهی شهری به مردم را ارتقاء دهند.

قائم مقاتم شهردار کرمان نیز افزود: بازار شهر کرمان به دلیل سیم کشی های برق غیر استاندارد و چیدمان غیر اصولی اجناس در صورت بروز آتش سوزی و سایر سوانح می تواند خطر ساز باشد.

حسین کردی گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون 73فقره آتش سوزی در اصناف کرمان روی داده که خسارت مالی یک میلیارد و 6میلیون ریال بر جای گذاشته است.

کردی افزود: سازمان آتش نشانی کرمان آمادگی لازم در جهت آموزش اصناف و پیشگیری از بروز سوانح به بازاریان را دارد.

وی با اشاره به سد معبر برخی از اصناف گفت: اگر اصناف از دکراسیون مطلوبی برخوردار باشند میزان جذب مردم نیز بیشتر خواهد شد.

کردی اضافه کرد: باید فرهنگ فروش مغازه داران تغییر کند و اصناف در جهت راهی برای جذب مشتری و ایجاد جاذبه برای جلب مشتری حرکت کنند.

کد مطلب 809284

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