به گزارش خبرگزاری مهر، این اجتماع زیبای سیاره زهره و هلال باریک ماه پس از غروب خورشید اولین روز از سال 2009 میلادی و در جنوب غربی آسمان برای ساعتها قابل مشاهده خواهد بود.

پاکی آسمان زمستانی باعث می شود افراد مختلف در جهان بتوانند با چشم غیر مسلح شاهد پدیده نجومی زیبا باشند. دو سیاره مشتری و زهره در تمامی طول ماه دسامبر سال 2008 در قسمت غربی آسمان و دور از هم قرار گرفتند. با آغاز ماه دسامبر این دو سیاره در کنار هم قرار گرفته و با گذشت هر روز، فاصله میان این دو سیاره از هم مجددا افزایش یافت.

بر اساس گزارش زی نیوز، اختر شناسان بر این باورند که مشاهده اجتماع نجومی شگفت انگیز ماه و زهره می تواند یکی از بهترین شیوه های بدرقه سال 2008 میلادی و استقبال از سال جدید که سال نجوم نیز نام گرفته است باشد.