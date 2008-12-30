37 مصوبه سفر دوم دولت به زنجان به ایجرود اختصاص دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، امیر نظری بعد از ظهر امروز در جلسه شورای اداری این شهرستان با اعلام این که تعدادی از این طرحها در سایر شهرستانها به طور مشترک اجرا خواهد شد افزود: احداث پست انقال برق 400 کیلو ولت، تامین اعتبار مورد نیاز تکمیل سد گلابر جهت افتتاح در سال 1388، اجرای شبکه های آبیاری فاز سه و چهار سد گلابر و تقویت خط انتقال گاز سی اینچ زرین آباد به قیدار از جمله مهمترین این طرحهاست.

نظری با اشاره به اینکه در دهه فجر امسال 30 طرح عمرانی . خدماتی . آموزشی در ایجرود به بهره برداری می رسد ادامه داد : تا به امروز پیشرفت فیزیکی 17 طرح قابل افتتاح در این دهه 100 درصد و پیشرفت فیزیکی 50 طرح نیز بیش از 90 درصد است

وی از مسئولین این شهرستان خواست : تا پی گیر اجرایی شدن مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهور به استان زنجان باشند

امام جمعه ایجرود نیز در این جلسه با اشاره به این که ریشه ولایت . امامت و محرم در غدیر نهفته است گفت : با شنا ساندن اهداف غدیر به نسل امروز می توان جامعه ای موفق داشت

حجت السلام محمدی مطلق افزود : دهه محرم بهتریت زمان برای پرداختن به فریضه امر به معروف و نهی از منکر . تبین دین و اسلام است

وی از مسئولین این شهرستان به خاطر برگزاری مناسب برنامه های دهه ولایت تشکر کرد

مدیر کل اموراجتماعی و شوراهای استانداری زنجان هم در این جلسه با اشاره به اهمیت خانواده و لزوم کنترل آن اشاره کرد و گفت : خانواده اولین و مقدس ترین نهاد جامعه است و هر چقدر توجه و کنترل بیشتری بر این بنیان شود نمود آن در جامعه پدیدار خواهد شد

موسوی با تشریح برنامه های گرامیداشت دهه فجر امسال افزود : راه اندازی کاروان راه خورشید، بر پایی نمایشگاه دستاوردهای سی ساله انقلاب اسلامی ، مسابقه جام سیمرغ، پاک سازی سی هزار متر مربع از میادین کشور و جشنواره ها از جمله مهمترین برنامه های گرامیداشت دهه فجر امسال در سراسر کشور است.