این هنرمند گرافیست در این باره به خبرنگار مهر گفت: در 80 سال هنر گرافیک نوین ایران تعدادی از این هنرمندان به دیار باقی شتافتهاند که قصد دارم در قالب نمایشگاهی که یکشنبه 15 دی در گالری لاله برگزار میشود یاد این هنرمندان را گرامی بدارم.
وی افزود: این نمایشگاه "آخرین نشانههای زمینی از انسانهای آسمانی" نام دارد و یکروزه خواهد بود. در نمایشگاه آثاری درباره هنرمندانی چون مرتضی ممیز، ابوالفضل عالی، بیوک احمری، بهروز موسوی امین، بوریس آسیریان و... ارائه میشود.
مختاری درباره این آثار گفت: آثار به شکل پلات فضای سنگ قبر این هنرمندان را بازسازی میکند. نمایشگاه فضایی بین طراحی و چیدمان دارند که تمامی 24 اثر روی زمین اجرا میشوند تا فضای شبیه قبرستان را تداعی کند.
نمایشگاه "آخرین نشانههای زمینی از انسانهای آسمانی" روز یکشنبه 15 دی از ساعت 9 تا 13 و 15 تا 19 در نگارخانه لاله واقع در خیابان دکتر فاطمی، جنب پارک لاله میزبان علاقمندان به هنر گرافیک است.
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