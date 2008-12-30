بزرگترین کارخانه اسید سیتریک خاورمیانه نیمه تمام مانده است

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد، احمد هراتی نیک بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در محل این کار خانه در سبزوار افزود: عملیات اجرایی این کارخانه از سال 82 آغاز شده و ظرفیت تولید سالانه این کارخانه 20 هزار تن است.

مدیر کارخانه اسید سیتریک جوین خاطر نشان کرد : در صورت اختصاص 6 میلیون یورو ارز و 100 میلیارد ریال تسهیلات این طرح به پایان می رسد .

هراتی نیک افزود : 68 درصد اسید سیتریک در صنایع غذایی و آرایشی، بهداشتی و دارویی کاربرد دارد

مدیر کارخانه اسید سیتریک جوین اظهار داشت: تا کنون 9/18 میلیون یورو به صورت وام از محل صندوق ذخیره ارزی دریافت شده است .

وی تصریح کرد:500 میلیارد تسهیلات ریالی نیز برای این طرح هزینه شده است.

مدیر کارخانه اسید سیتریک جوین بااشاره به این مطلب که در صورت راه اندازی کارخانه اسید سیتریک جوین سالانه از خروج 5/14 میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری می کند .

