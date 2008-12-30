برخوردهای اخیر دولت باعث اختلال حمل و نقل عمومی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس سید جعفر تشکری هاشمی پیش از آغاز جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی درباره موضوع ترافیک تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که چرا دولت با حمل و نقل عمومی تهران برخورد سیاسی می کند که مجلس مجبور شود با احضار مسئولان وزارت کشور موضوع را پیگیری کند، اظهار داشت : در مرحله اول در لایه های اجرایی تلاش کردیم مشکلات حمل و نقل عمومی تهران برطرف شود اما وقتی مشکلات در لایه های اجرایی حل نشود تصمیم گیرندگان سطوح کلان کشور به ویژه در مجلس مجبور به ورود به این مباحث می شوند .

وی با بیان اینکه اعتقاد داریم موضوع حمل و نقل و ترافیک تهران بایستی در سطوح اجرایی حل و فصل می شد و نیازی به ورود سطوح بالای مدیریتی نظام نبود، افزود : وقتی مشکلات مرتفع نمی شود و از طرفی این موضوع از اهمیت زیادی برای مجلس برخوردار است، مجلس شورای اسلامی با پیگیری مطالبات تهرانی ها به رفع معضلات کمک می کند .

وی در پاسخ به این پرسش که آیا اظهارات ظهر امروز رییس جمهوری در مورد برداشت شهرداری از صندوق ذخیره ارزی به نوعی عقب نشینی دولت محسوب می شود، نیز بیان داشت: به هرحال یکی از مصوبات قانونی مجلس برداشت مترو از حساب ذخیره ارزی است و انتظارمی رفت دولت حمایت های لازم از این مصوبه را انجام می داد که اگر اینگونه رفتار می شد نیازی به جلسه امروز نبود .

وی تاکید کرد : اگر مدیران اجرایی فقط به فکر اجرا باشند و مصوبات قانونی را محقق کنند هرگز مسائل تا این حد بغرنج نمی شود و هر وقت موضوعی رنگ و بوی سیاسی به خود می گیرد دچار اختلال می شود .