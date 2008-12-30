100 هزار بیسواد 10 تا 49 سال در مازندران زندگی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت بعد از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد برگزاری جشن شکرگزاری باسوادی در روستاهای مازندران در استانداری افزود: ملاک برپایی جشن پایان بی سوادی و شکرگزاری ر استان، باسوادی بالای ۹۷ درصد در گروه سنی ۱۰ الی ۴۹ سال است.

وی از برگزاری جشن پایان بی‌سوادی و شکرگزاری در دهه فجر سال جاری خبر داد و اظهار داشت: این مراسم در ۱۴ بهمن ماه در ۶۵۰ روستای مازندران برگزار می‌ شود.

قناعت افزود: در سال ۱۳۸۶ تعداد ۹۹۵ روستا در شهرهای نور، رویان، چمستان، ایزدشهر و بلده پایان بی‌سوادی اعلام شد.

وی تعمیم آموزش ابتدایی برای تمام کودکان لازم‌التعلیم به صورت رسمی و غیررسمی، ارائه خدمات سوادآموزی با رویکرد انگیزشی، ایجاد فرصت برابر آموزشی برای رفع تبعیض‌های جنسیتی و منطقه‌ای، استفاده از ظرفیت‌های موجود دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی محلی، عمومی و مردمی و بستر سازی برای حضور موثر گروه‌های مشارکت کننده از جمله برنامه‌های راهبردی سوادآموزی با استناد به فرمان بنیانگذار انقلاب اسلامی، مقام معظم رهبری، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون برنامه چهارم توسعه ذکر کرد.

وی در پایان از برگزاری جشن پایان بی‌سوادی و شکرگزاری دهه فجر امسال خبر داد و گفت: این مراسم در ۶۵۰ روستای مازندران برگزار می‌شود.