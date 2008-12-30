هرگز گذرگاه رفح را به روی مردم غزه باز نمی کنیم !

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "حسنی مبارک" امروز سه شنبه با وجود تظاهرات گسترده مردم مصر که از همان روز نخست حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوارغزه آغاز شد، اعلام کرد که تنها در صورت استقرار نیروهای وابسته به ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان و ناظران اروپایی در گذرگاه رفح، آن را باز خواهد کرد.



مبارک در توجیه تصمیم غیرمسئولانه خود در باز نکردن گذرگاه رفح مدعی شد : دولت مصر با باز کردن گذرگاه رفح بدون حضور تشکیلات خودگردان و ناظران اتحادیه اروپا در تقویت شکاف میان حماس و تشکیلات خودگردان فلسطین سهیم نمی شود.



حکومت مصر همگام با رژیم صهیونیستی با بستن گذرگاه مرزی رفح با نوار غزه سبب افزایش رنج و مصائب ملت بی دفاع این منطقه شده است و تنها در سایه افزایش خشم ملتهای آزاده جهان از همدستی قاهره با تل آویو تنها برای ورود مجروحان فلسطینی، گذرگاه رفح را به طور موقت باز کرده است، اما در برابر ورود محموله های کمکهای بشردوستانه از کشورهای جهان مانع تراشی می کند.

در چهارمین روز حملات هوایی، زمینی و دریایی اشغالگران قدس به نوار غزه تا کنون بیش از 380 فلسطینی بی دفاع شهید و بیش از 1700 نفر دیگر زخمی شده اند و این حملات بی رحمانه همچنان ادامه دارد.