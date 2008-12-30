  1. بین الملل
  2. سایر
۱۰ دی ۱۳۸۷، ۱۶:۳۹

مبارک درادامه تبعیت ازاسرائیل:

هرگز گذرگاه رفح را به روی مردم غزه باز نمی کنیم !

هرگز گذرگاه رفح را به روی مردم غزه باز نمی کنیم !

با وجود درخواست فزاینده ملتهای جهان از جمله مردم مصر از قاهزه برای باز کردن گذرگاه رفح به روی مردم بی دفاع غزه ، رئیس جمهور مصر در ادامه همراهی با صهیونیستها مخالفت خود را با این خواسته مسلمانان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "حسنی مبارک" امروز سه شنبه با وجود تظاهرات گسترده مردم مصر که از همان روز نخست حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوارغزه آغاز شد، اعلام کرد که تنها در صورت استقرار نیروهای وابسته به ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان و ناظران اروپایی در گذرگاه رفح، آن را باز خواهد کرد.

مبارک در توجیه تصمیم غیرمسئولانه خود در باز نکردن گذرگاه رفح مدعی شد : دولت مصر با باز کردن گذرگاه رفح بدون حضور تشکیلات خودگردان و ناظران اتحادیه اروپا در تقویت شکاف میان حماس و تشکیلات خودگردان فلسطین سهیم نمی شود.

حکومت مصر همگام با رژیم صهیونیستی با بستن گذرگاه مرزی رفح با نوار غزه سبب افزایش رنج و مصائب ملت بی دفاع این منطقه شده است و تنها در سایه افزایش خشم ملتهای آزاده جهان از همدستی قاهره با تل آویو تنها برای ورود مجروحان فلسطینی، گذرگاه رفح را به طور موقت باز کرده است، اما در برابر ورود محموله های کمکهای بشردوستانه از کشورهای جهان مانع تراشی می کند.

در چهارمین روز حملات هوایی، زمینی و دریایی اشغالگران قدس به نوار غزه تا کنون بیش از 380 فلسطینی بی دفاع شهید و بیش از 1700 نفر دیگر زخمی شده اند و این حملات بی رحمانه همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 809332

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها