بخش فرآوری و بازاریابی تعاونیهای تولید روستایی فعال شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی فرید اجلالی در نخستین همایش مدیران عامل شرکتهای تعاونی تولید در سخنانی افزود: تعاونیهای تولید روستایی کشور نباید خود را محدود به تولید محصولات کشاورزی کنند، بلکه باید در زمینه فرآوری و بازاریابی این محصولات نیز فعال شوند.

معاون آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی در عین حال اظهار داشت: فرآوری و بازاریابی محصولات کشاورزی باید با نظارت هوشمندانه و برحسب نیاز تولید کنندگان صورت گیرد.

وی احداث صنایع تبدیلی و تکمیلی را به منظور کاهش فعالیت و هزینه های تولید کنندگان محصولات کشاورزی ضروری دانست.

اجلالی با اشاره به اینکه در حال حاضر 397 هزار نفر معادل 10 درصد بهره برداران زیر پوشش تعاونیهای تولید روستایی قرار دارند، گفت: آموزش و انتقال تجربه ها مهمترین کمک در راستای تقویت تعاونیهای تولید روستایی است.

وی کوچک شدن بخشهای مدیریتی و تخصصی شدن مدیران برای توانمندسازی تعاونیهای تولید روستایی را با اهمیت خواند و بیان داشت: در جهان کنونی، تخصص حرف اول را می زند و ما باید نیروهای متخصص تربیت کنیم.

معاون آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی درباره مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی گفت: با توجه به اقلیم خشک، بارندگی محدود و میزان کم منابع آبهای سطحی در کشور، مدیریت دقیق تر در بخش ضروری است تا بتوان بخشی از آبهای سطحی که از مصرف کشاورزی خارج می شود به این بخش باز گردد.

وی از مدیران عامل تعاونیهای تولید روستایی خواست تا 10 درصد از زمینهای خود را به کشت گلخانه ای اختصاص دهند.