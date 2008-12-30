همیاران محرم نظم دسته های عزاداری را برقرار می کنند

به گزارش خبرنگارمهر در انزلی، سردار احمد رضا رادان عصر سه شنبه در جمع مدیران و فرماندهان در بندرانزلی اظهارداشت: همیاران پلیس از خود هیئتها هستند و از اعضای ذی نفوذ و با سواد هیئت منصوب می شوند.

وی عنوان کرد: این افراد با پوشیدن کاورهای مخصوص در کنار دسته جات سینه زنی به امر نظم و انضباط هیئتها و امنیت و آرامش در سطح شهر کمک می کنند.

رادان اظهارکرد: این افراد با پوشیدن کاورهای مخصوص در کنار دسته جات سینه زنی به امر نظم و انضباط هیئتها و امنیت و آرامش در سطح شهر کمک می کنند.

جانشین فرماندهی ناجا ادامه داد: امسال برای هر هیئت مذهبی دو نفر همیار پلیس در نظر گرفته شده که برای هشت هزار هیئت مذهبی 16 هزار نفر همیار پلیس در نظر گرفته شده است که می تواند به میزان حجم و وضعیت هیئت های مذهبی تعداد همیاران پلیس افزایش یابد.

رادان همچنین بیان داشت: نیروی انتظامی برای ایجاد امنیت و انتظام بخشی دسته جات سینه زنی اقدامات خاصی را در ایام سوگواری ماه محرم برای هیئتهای مذهبی در نظر گرفته است که در سطح کشور اعمال می کند که قبض و بسط های ترافیکی و محدودیتهای ترافیکی از موضوعات خاص برای این ایام است.

وی عنوان کرد: استفاده و نصب شمایلهای ائمه معصومین (ع) و عکس های منتسبت به ایشان مثل سال گذشته ممنوع است و به جای آن هیئتهای مذهبی می توانند از عکسهای شهدای هیئت خود و ...استفاده کنند.

جانشین فرماندهی ناجا در مورد قمه زنی هم خاطرنشان کرد: قمه زنی از جمله اعمالیست که از نظر شرع و قانون ممنوع است و تمام علما و مراجع تقلید نسبت به این موضوع اتفاق نظر دارند.

سردار رادان یادآور شد: استفاده از ابزار آلات موسیقی به جز طبل و سنج ممنوع است و حرکت هیئتهای مذهبی و حرکت علم های عزاداری باید به گونه ای باشد که عرض خیابان را مسدود نکند و مانع رفت و آمد ماشینها در سطح شهر نباشد.