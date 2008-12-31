سالگرد بمباران شیمیایی سومار گرامی داشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن بیانیه این انجمن آمده است : در دهم دی ماه سال 1365 یکی از سیاهترین جنایات جنگی در کارنامه رژیم صدام ثبت است. در این روز هواپیماهای رژیم جنگی عراق بیمارستان صحرایی 528 سومار در غرب کشور را هدف بمباران شیمیایی با گاز خردل قرار دادند.

این حمله شیمیایی در حالی روی داد که در همان زمان پزشکان و کادر درمانی مشغول درمان تعداد زیادی از مجروحان جنگی در آن بیمارستان بودند.

بر اساس اسناد منتشر شده در سازمان ملل در آن زمان در این جنایت نزدیک به 500 نفر از مجروحین و بیماران تحت مداوا در آن بیمارستان و نیز پزشکان، پرستاران و کارکنان آن مرکز در اثر گاز خردل شهید یا مصدوم شدند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده: ایثار و شجاعت شهید "سرهنگ دکتر احمد هجرتی" که امروز بیمارستان صحرایی سومار مزین به نام آن شهید والامقام است در حالی روی داد که او در اتاق عمل بیمارستان صحرایی بر بالین مجروحش به شهادت رسید و هرگز حاضر نشد تا در لحظه فرود بمب های شیمیایی بیمارش را ترک کند او و کادر درمانی اش استوار و مظلوم به شهادت رسید.

این حمله بدون شک ناقض اصول حقوق بشر دوستانه بین المللی از جمله پروتکل 1925 ژنو و کنوانسیون 1949 ژنو و قطعا جنایتی جنگی است که در مقابل دیدگان جهانیان و سکوت مجامع بین المللی اتفاق افتاد.

هم اکنون با گذشت 22 سال از این فاجعه هنوز قربانیان آن حمله شیمیایی از عوارض و بیماری های ناشی از مصدومیت با گاز خردل رنج می برند.

این بیانیه در پایان ضمن گرامیداشت یاد شهدا و مصدومین بمباران شیمیایی بیمارستان صحرایی سومار از سازمانهای بین المللی مسئول می خواهد تا عاملین و حامیان این جنایات جنگی را برابر اصول حقوق بین الملل محاکمه کنند و به سزای اعمال ننگین خود برسانند.