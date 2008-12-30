به گزارش خبرنگار مهر در اراک، فرهاد اسکندری بعد از ظهر امروز در نشست کمیته احزاب و تشکلهای سیاسی ستاد دهه فجر در سالن جلسات معاونت سیاسی و امنیتی استانداری مرکزی با اشاره به اینکه احزاب و تشکل‌های سیاسی باید ادامه‌ دهنده راه امام (ره) باشند، افزود: احزاب به دور از هرگونه جریانات احساسی و حزبی نقش مهمی در حضور مردم در انتخابات دارند.

وی گفت: احزاب نقش کلیدی در برگزاری برنامه های مختلف سی امین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و آشنایی نسل جوان با نحوه شکل گیری بر عهده دارند.

وی با تاکید بر اینکه کار احزاب باید با وحدت اجتماعی سازگار باشد، خاطرنشان کرد: حضور حداکثری مردم در انتخابات سال آتی ریاست جمهوری نقش موثری در سرنوشت کشور دارد.

اسکندری خاطر نشان کرد: فراهم ‌سازی زمینه حضور و مشارکت احزاب و تشکل‌های سیاسی و وظایف و ماموریت‌های اصلی این کمیته ستاد دهه فجر در برگزاری هر چه باشکوه ‌تر مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از اهداف تشکیل کمیته احزاب و تشکل‌های سیاسی است.

وی تصریح کرد: برنامه ‌ریزی و هماهنگی لازم به منظور مشارکت تشکل‌های سیاسی در برگزاری آیین ‌های بزرگداشت دهه فجر، تبیین نقش ‌آفرینی احزاب و تشکل‌های سیاسی در راستای حضور مردم در تعیین سرنوشت کشور و انجام برنامه ‌ریزی مناسب به منظور تجلیل از زندانیان سیاسی دوران رژیم پهلوی از دیگر اهداف برگزاری این کمیته است.

وی گفت: احزاب با بیان توانمندیهای انقلاب اسلامی طی سه دهه فعالیت و عمر آن نقش مهمی در خنثی کردن توطئه های دشمنان دارند.

مسئول ستاد برگزاری دهه مبارک فجر استان مرکزی با اشاره به اینکه احزاب در پیروزی انقلاب اسلامی اثرگذار بوده گفت: احزاب و تشکلهای سیاسی برای پاسداشت سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به اطلاع رسانی و برجسته کردن شاخصه های انقلاب اسلامی بپردازند.

حجت الاسلام عباس هاشمی رشد و توسعه فعالیتهای قانونمند حزبی و سیاسی را از افتخارات انقلاب اسلامی دانست.