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۱۱ دی ۱۳۸۷، ۹:۴۸

برزگر به مهر خبر داد:

اتمام پروژه راه آهن اصفهان- شیراز تا پایان سال مالی جاری

اتمام پروژه راه آهن اصفهان- شیراز تا پایان سال مالی جاری

مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اتمام راه آهن اصفهان-شیراز و تداوم روند اجرایی آزادراه تهران-شمال را اولویت کاری این سازمان عنوان کرد.

محمدرضا برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر دراین باره گفت: آزادراه تهران-شمال از پروژه های با اولویت این شرکت محسوب می شود که با تقاضای بالایی از طرف مردم مواجهه است و ما در تلاش هستیم تا هر چه سریعتر روند اجرایی آن شتاب گیرد.

معاون وزیر راه و ترابری افزود: راه آهن اصفهان- شیراز که از دیگر پروژه های با اولویت این سازمان است در حال حاضر قطعه اصفهان- اقلید آن آماده بهره برداری شده است و منتظر افتتاح رسمی آن توسط مسولان هستیم.

وی ادامه داد: کل پروژه راه آهن اصفهان- شیراز تا پایان سال مالی جاری به اتمام خواهد رسید و بهره برداری نهایی از آن توسط شرکت راه آهن جمهوری اسلامی انجام خواهد شد.

برزگر ابراز داشت: اتمام پروژه های نیمه تمام اولویت کاری من در این سازمان است و مدیران قبلی این شرکت نیز برای پیشرفت طرحها تلاش زیادی کرده بودند و ما نیز روند کاری این شرکت را ادامه می دهیم.

کد مطلب 809370

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