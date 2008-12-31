اتمام پروژه راه آهن اصفهان- شیراز تا پایان سال مالی جاری

محمدرضا برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر دراین باره گفت: آزادراه تهران-شمال از پروژه های با اولویت این شرکت محسوب می شود که با تقاضای بالایی از طرف مردم مواجهه است و ما در تلاش هستیم تا هر چه سریعتر روند اجرایی آن شتاب گیرد.

معاون وزیر راه و ترابری افزود: راه آهن اصفهان- شیراز که از دیگر پروژه های با اولویت این سازمان است در حال حاضر قطعه اصفهان- اقلید آن آماده بهره برداری شده است و منتظر افتتاح رسمی آن توسط مسولان هستیم.

وی ادامه داد: کل پروژه راه آهن اصفهان- شیراز تا پایان سال مالی جاری به اتمام خواهد رسید و بهره برداری نهایی از آن توسط شرکت راه آهن جمهوری اسلامی انجام خواهد شد.

برزگر ابراز داشت: اتمام پروژه های نیمه تمام اولویت کاری من در این سازمان است و مدیران قبلی این شرکت نیز برای پیشرفت طرحها تلاش زیادی کرده بودند و ما نیز روند کاری این شرکت را ادامه می دهیم.