تاکید صهیونیستهای غاصب بر ادامه نسل کشی در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، "اویتال لیبویتز" سخنگوی ارتش رژیم اسرائیل امروز سه شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت : نیروها زمینی آماده عملیات هستند، اما در حال حاضر هنوز دستور حمله زمینی صادر نشده و حملات هوایی و دریایی ادامه خواهد یافت.

این سخنگو آمادگی ارتش را برای حمله گسترده زمینی به نوار غزه اعلام کرد.

با وجود کشتار بی رحمانه این رژیم غاصب در نوار غزه که حتی خشم یهودیان جهان را نیز به دنبال داشته است، این سخنگو افزود: هنوز اهداف بسیاری وجود دارد که مورد حمله قرار نگرفته است.

این سخنگوی در ادامه با بیان اینکه حماس هنوز صدها راکت در اختیار دارد، مدعی شد: ما آماده یک جنگ طولانی مدت و هفته ها درگیری هستیم.



در چهارمین روز حملات هوایی، زمینی و دریایی اشغالگران قدس به نوار غزه تا کنون بیش از 380 فلسطینی بی دفاع شهید و حدود 1800 نفر دیگر زخمی شده اند و این حملات بی رحمانه همچنان ادامه دارد.صهیونیستها با چراغ سبز آشکار آمریکا و همدستی برخی رژیمهای مزدور عربی از روز شنبه هفتم دی بی رحمانه ترین حملات را علیه مردم بی دفاع این منطقه آغاز کرده است.