این هنرمند محیطی در این باره به خبرنگار مهر،گفت: اثر نقش های ماهی که در جشنواره هنرهای محیطی خلیج فارس کار شده است در تقویم هنری سال 2009 امریکا تقویم انتشار یافته است.اهمیت این تقویم این است که ذکر نام خلیج فارس در کنار یک اثر هنری و نشر آن در مقیاس وسیع افتخاری برای هر ایرانی است.

وی افزود: مسئله خلیج فارس یک مسئله ملی است و همه ایرانیان در سراسر جهان نسبت به تحریف نام خلیج فارس حساسیت نشان می دهند. با توجه به اینکه این تقویم برای سال جدید در موزه ها و مراکز فرهنگی سراسر جهان عرضه شده است،این موضوع می تواند نام خلیج فارس را بر گوش جهانیان دوباره زمزمه کند.

نادعلیان که هم اکنون دبیری نخستین جشنواره مجسمه های شنی را برعهده دارد در این باره گفت: به تازگی مهری را طراحی کرده ام که با قلطانیدن آن نام خلیج فارس به لاتین تکرار می شود قصد دارم در بخش جنبی جشنواره مجسمه های شنی این اثر را نیز اجرا کنم.

