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۱۰ دی ۱۳۸۷، ۱۷:۳۷

اولمرت در گزارش به پرز:

ما در مرحله اول جنگ علیه غزه هستیم

ما در مرحله اول جنگ علیه غزه هستیم

نخست وزیر مستعفی رژیم صهیونیستی در گزارش ارائه شده به رئیس این رژیم درباره جنگ نابرابر و بی رحمانه علیه نوار غزه،حملات همه جانبه انجام شده را مرحله اول جنگ اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، ایهود اولمرت در گزارش حمله هوایی ارتش اسرائیل غاصب به غزه به شیمون پرز، رئیس رژیم صهیونیستی گفت : ارتش  اسرائیل اکنون در اولین مرحله عملیات علیه غزه قرار دارد.

در چهارمین روز حملات هوایی، زمینی و دریایی اشغالگران قدس به نوار غزه تا کنون بیش از 380 فلسطینی بی دفاع شهید و حدود 1800 نفر دیگر زخمی شده اند و این حملات بی رحمانه همچنان ادامه دارد.صهیونیستها با چراغ سبز آشکار آمریکا و همدستی برخی رژیمهای مزدور عربی از روز شنبه هفتم دی بی رحمانه ترین حملات را علیه مردم بی دفاع این منطقه آغاز کرده است.

جنایات جنگی و نسل کشی بی سابقه رژیم اسرائیل در نوار غزه سبب همبستگی ملتهای آزاده جهان با مردم این منطقه و دولت مردمی حماس شده است تا جایی که در کشورهای همپیمان این رژیم مانند مصر و اردن، مردم خواستار لغو معاهده های خفت بار سازش و قطع روابط با این رژیم جنایتکار شده اند.

کد مطلب 809378

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