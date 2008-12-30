ما در مرحله اول جنگ علیه غزه هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، ایهود اولمرت در گزارش حمله هوایی ارتش اسرائیل غاصب به غزه به شیمون پرز، رئیس رژیم صهیونیستی گفت : ارتش اسرائیل اکنون در اولین مرحله عملیات علیه غزه قرار دارد.

در چهارمین روز حملات هوایی، زمینی و دریایی اشغالگران قدس به نوار غزه تا کنون بیش از 380 فلسطینی بی دفاع شهید و حدود 1800 نفر دیگر زخمی شده اند و این حملات بی رحمانه همچنان ادامه دارد.صهیونیستها با چراغ سبز آشکار آمریکا و همدستی برخی رژیمهای مزدور عربی از روز شنبه هفتم دی بی رحمانه ترین حملات را علیه مردم بی دفاع این منطقه آغاز کرده است.



جنایات جنگی و نسل کشی بی سابقه رژیم اسرائیل در نوار غزه سبب همبستگی ملتهای آزاده جهان با مردم این منطقه و دولت مردمی حماس شده است تا جایی که در کشورهای همپیمان این رژیم مانند مصر و اردن، مردم خواستار لغو معاهده های خفت بار سازش و قطع روابط با این رژیم جنایتکار شده اند.