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۱۰ دی ۱۳۸۷، ۱۷:۲۷

18 هزار و 320 نفر به ویروس ایدز در ایران مبتلا هستند

18 هزار و 320 نفر به ویروس ایدز در ایران مبتلا هستند

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: 18 هزار و 320 نفر به ویروس ایدز در ایران مبتلا هستند.

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد، دکتر محمدرضا مجدی عصر امروز در همایش نقش سازمان‌های مردم نهاد در پیشگیری از ایدز و اعتیاد درمجتمع فرهنگی سجاد مشهد افزود : 18 هزار و 320 نفر به ویروس ایدز" HIV "در ایران مبتلا هستند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار داشت: تاکنون دو هزار و 800 نفر در کشور به دلیل ابتلا به ایدز فوت کرده‌اند و یک هزار و 590 نفر از افراد ایدز مثبت وارد مرحله ایدز شده‌اند که 40 درصد این افراد در گروه سنی 25 تا 34 سال قرار دارند.

وی خاطرنشان کرد: 69 درصد انتقال ایدز در کشور ناشی از استفاده از سرنگ آلوده، 9/7 درصد به دلیل روابط جنسی حفاظت نشده و 3/1 درصد به دلیل آلودگی خون و فرآورده‌های خونی و 21 درصد به دلایل نامشخص بوده ‌است.

مجدی تاکید کرد: انتقال از طریق روابط جنسی در دهه 70 کمتر از پنج درصد موارد را تشکیل می‌داده و الان به 9/7 درصد از موارد ابتلا افزایش یافته ‌است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ابتلا به ویروس ایدز در کشور از اواخر دهه 90میلادی را با سیر صعودی دانست و افزود: از زمان ورود ویروس ایدز به بدن تا زمانی که سیستم ایمنی ضعیف شده و علایم بیماری ظاهر شود، چند ماه تا 20 سال و به طور متوسط 10 سال طول می‌کشد. 

مجدی اظهار داشت: 33 تا 36 میلیون نفر از مردم جهان به ویروس ایدز آلوده هستند.

وی افزود: 5/15 میلیون نفر از آنان خانم هستند و دو ملیون نفر افراد زیر 15 سال هستند و 22 میلیون نفر از این افراد در آفریقا، 740 هزار نفر در آسیای شرقی و چهار میلیون و 200 هزار نفر در جنوب و جنوب شرقی آسیا ساکن هستند. 

رئیس مرکز بهداشت خراسان رضوی افزود در هر 12 ثانیه یک نفر مبتلا به ایدز می‌شود و هر 16 ثانیه یک نفر می‌میرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: در بعضی از کشورهای آفریقایی آلودگی به ویروس HIV در افراد بالغ نزدیک به 40 درصد است یعنی از هر 5/2 نفر یک نفر آلوده به این ویروس است.  

مجدی تاکیدکرد: ایدز در کشور ما محدود شده و400 بیمار آلوده به HIV در خراسان رضوی هستند.

وی اظهار داشت: 122 نفر از این افراد به مرحله ایدز رسیده و 99 نفر در اثر این بیماری فوت و 125 نفر به سایر استان‌ها مهاجرت کرده‌اند. 

کد مطلب 809380

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