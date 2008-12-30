160 هزار نفر از 22 خرداد در مرز خسروی تردد کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، خ‍ب‍رن‍گ‍‍ار‌ان‌ در ‌اد‌ام‍ه‌ سفر به استان کرمانشاه از پایانه مرزی خسروی در شهرستان قصرشیرین بازدید به عمل آوردند.

فرماندار قصرشیرین در محل این پایانه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مرز خسروی در ‌٢٢ خرداد امسال بازگشایی شده و ظرفیتی بالایی برای عبور و مرور دارد از طرفی به تازگی نیز صادرات و واردات کالا و ترانزیت سوخت از این مرز آغاز شده است.

بهرام تیموری با بیان اینکه تعداد مصوبات شهرستان قصر شیرین در سفر هیئت دولت ‌١١ مصوبه بوده است، گفت: ‌١٠ مصوبه صد درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و یک مصوبه مربوط به راه‌اندازی شبکه آموزش صدا و سیماست که اعتباری حدود ‌٣٠٠ میلیون ریال داشته و تا کنون ‌٧٥ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی بازگشایی مرز خسروی، خط انتقال گاز، تاسیس پایانه صادراتی در مرز پرویزخان ، احداث موزه مردم‌شناسی و... را از دیگر مصوبات قصر شیرین برشمرد.

تیموری به تاسیس دانشگاه پیام نور قصر شیرین نیز اشاره کرد و گفت: اعتبار مصوب این پروژه پنج هزار میلیون ریال بوده که صددرصد پیشرفت داشته است. این دانشگاه در هشت رشته فعالیت دارد و ‌٥١٠ دانشجو هم در حال حاضر در آن مشغول به تحصیل هستند.

به گفته فرماندار قصر شیرین تاسیس پایانه صادراتی مرز پرویزخان از دیگر مصوبات سفر دور اول رئیس ‌جمهور بوده است که تملک ‌٣٥٤ هکتار زمین آن شامل ‌٣٢ هکتار مربوط به اشخاص حقوقی و ‌٣٢٢ هکتار مربوط به منابع ملی انجام شده و تا کنون برای آن ‌دو هزارو500 میلیون ریال هزینه شده است.

بازدید از تکمیل و بازسازی کاروانسرای عباسی از دیگر برنامه‌ها بود، این کاروانسرا دارای چهار ایوان است و وسعت آن 10 هزار متر مربع است. اعتبار مصوب آن نیز دو هزارمیلیون ریال با صدرصد پیشرفت بوده است.

در ادامه خبرنگاران از ب‍‍از‌ارچ‍ه‌ و موزه مردم شناسی قصر شیرین بازدید کردند، این موزه در بخشی از کاروانسرای عباسی به وسعت ‌٧٠٠ متر مربع با اعتبار مصوب ‌٧٥٠ میلیون ریال با صد درصد پیشرفت تاسیس شده است.

در این بازدید علاوه بر خبرنگاران ،مشاور رسانه ای رئیس جمهور، استاندار و تعدادی از مدیران اجرایی استان نیز حضور داشتند.

در م‍رح‍ل‍ه‌ ‌اول‌ س‍ف‍ر ری‍‍اس‍ت‌ ج‍م‍‍ه‍ور‌ی‌ ب‍ه‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ ک‍رم‍‍ان‍ش‍‍اه‌ 152 م‍ص‍وب‍ه‌ و 12 ت‍و‌اف‍ق‌ ن‍‍ام‍ه‌ با اعتباری بالغ بر شش هزار و 500 میلیارد تومان ب‍ه‌ ت‍ص‍وی‍ب‌ رس‍ی‍د.