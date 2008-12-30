آخرین گروه زائران ایرانی فردا به کشور باز می گردند

به گزارش خبرگزاری مهر ، با پرواز آخرین گروه حجاج ایرانی به مقصد جمهوری اسلامی ایران پرونده حج تمتع سال 87 بسته خواهد شد.

امسال 104 هزار حاجی ایرانی با 300 پرواز دو شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی و سعودی از فرودگاه های جده و مدینه منوره به فرودگاه مهرآباد و 16 فرودگاه دیگر منتقل شدند.

زائران ایرانی در مدت 21 روز با 302 پرواز شامل 141 پرواز هواپیمایی جمهوری اسلامی و 161 پرواز هواپیمایی سعودی به سرزمین وحی اعزام شدند و از بیست و سوم آذر با 339 پرواز در مدت 19 روز به کشور باز گشتند.

در موسم حج امسال 40 هزار زائر از فرودگاه مهرآباد و بقیه از 16 فرودگاه مشهد ، ساری ، گرگان ، اصفهان ، شیراز ، تبریز ، اردبیل ، کرمان ، اهواز ، یزد ، زاهدان ، رشت ، کرمانشاه ، ارومیه ، بندرعباس و بوشهر برای حج تمتع اعزام شدند.

گفتنی است میزان تاخیر درعملیات رفت و برگشت حج تمتع امسال نسبت به پارسال کاهش قابل توجهی داشته وبه ویژه هواپیمایی جمهوری اسلامی در این رابطه عملکرد مثبتی از خود بر جای گذاشت.

50.3 درصد زائران بیت الله الحرام ایران مرد و 49.7 درصد زن بودند. بیشترین تعداد زائر مربوط به استان تهران با 20079 هزار زائر است که 21.17 درصد از کل زائران امسال را دربرمی‌گیرد.

استانهای خراسان رضوی با 10743 زائر، اصفهان با 8019 و خوزستان با 5349 و فارس و مازندران به ترتیب با 4957 و 4955 بیشترین تعداد زائر را در مقایسه با سایر استانها دارند.

استان ایلام با 145 زائرکمترین تعداد زائر را درسال 1387 داشته است. استانهای کهکیلویه و بویراحمد و چهار محال و بختیاری نیز به ترتیب با 200 و 525 زائر در رده دوم و سوم استانهای با کمترین تعداد زائر قرار می‌گیرند.