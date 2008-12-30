برق و صبا بازی بی محتوایی به نمایش گذاشتند/مشکل نور حافظیه را کشف کردم

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، فیروز کریمی بعد از ظهر امروز پس از برد تیمش مقابل تیم برق در ورزشگاه حافظیه شیراز افزود: امروز در این بازی هیچ طراوتی و زیبایی وجود نداشت زیرا دو تیم بعد از تعطیلی 18روزه لیگ برتر در مصاف یکدیگر ظاهر شده و سعی کردند بازی محتاطانه ای را داشته باشند.

وی بیان کرد: بازیکنان صبا در نیمه اول موفق شدند با استفاده از غافلگیری تیم حریف به گل اول دست یابند ودقایقی بعد نیز بر اثر شوکی که به تیم برق به خاطر دریافت گل اول وارد شده بود یک گل دیگر را نیز به ثمر برسانند.

سرمربی تیم صبای قم با اشاره به اینکه پس از 20بازی شانس به تیم صبا نیز روی آورد بیان کرد: تا امروز ما 18 توپ را به تیرک حریفهای خود زدیم و امروز با دو توپی که برق به دروازه ما زد دو مورد از آن توپها جبران شد.

وی در ادامه ضمن انتقاد به وضعیت داوری نیز بیان کرد: داوری بازی بسیار پراسترس بوده و این استرس به بازیکنان نیز منتقل شده بود که بر نحوه کار آنها نیز تاثیر می گذاشت.

ضعیفترین داوری حاجی پور در پنج سال اخیر را دیدم

کریمی با اشاره به اینکه طی پنج سال گذشته ضعیفترین داوری بوده که از حاجی پور دیده بودم، عنوان کرد: البته من به کمکهای خودم نیز گفتم که تا برق گل نزند این داور پایان بازی را اعلام نخواهد کرد.

وی در ادامه این نشست مطبوعاتی با اشاره به پنالتی که داور به سود تیم برق اعلام کرد با ادبیاتی که مخصوص به خودش است، گفت: من از عمد به بازیکنان خود گفتم که پنالتی کنند چون خطاهای که برقی ها پشت 18قدم انجام می دادند بسیار شدید بوده و ممکن بود بازیکنان ما آسیب جسمی و خانوادگی ببینند.

مشکل اصلی روشنایی ورزشگاه حافظیه کشف شد

سرمربی تیم صبای قم همچنین با اشاره به اینکه طی این بازی بالاخره موفق به کشف مشکل اصلی روشنایی ورزشگاه حافظیه شدم، گفت: ستونهای روشنایی این ورزشگاه چند خیابان دورتر از ورزشگاه نصب شده در صورتیکه باید پرژکتورها در محوطه ورزشگاه ها و در کنار زمین باشند.

کریمی همچنین با اشاره به وضعیت تیم صبا برای بازیهای آسیایی نیز گفت: تیم ما آمادگی کاملی دارد و بازیکنان مصدوم نیز تا آن موقع وضعیت بهتری خواهند داشت.