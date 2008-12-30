تولیدات خبری صدا و سیمای مراکز استانها متحول شده است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، داوود موسوی بعد از ظهر امروز در مراسم تقدیر از واحد خبر صدا و سیمای استان فارس افزود: در حال حاضر با فعالیتهای گسترده ای که در تولید و اطلاعات و اخبار مراکز شهرستانها انجام شده، حضور استانها در شبکه های سراسری بیشتر شده و این شبکه های به دنبال تولیدات استانی هستند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به تولیدات خبری صدا و سیمای مرکز فارس نیز بیان کرد: طی این مدت این مرکز نیز در بخش تولید اخبار شرایط مناسبی به خود گرفته و یکی از مراکز معین کشور محسوب می شود.

در ادامه مراسم مدیر کل صدا و سیمای مرکز فارس نیز بیان کرد: خبر، حکم مادر صدا وسیما را دارد و اگر شخصی در حوزه خبر موفق شد در هر جای دیگر قادر به فعالیت و انجام مسئولیت است.

حجت الله یراق طلایی افزود: مسئولیت ما در استان فارس با کسب عنوان برتر در حوزه اخبار مسئولیت این مرکز را بسیار سنگین تر کرده و باید گفت از دو هزار نقطه کور تلویزیونی در کشور 400نقطه آن متعلق به فارس بوده و ما باید با گسترش ایستگاه ها و فرستنده ها این اشکال را هم مرتفع کنیم.

وی در ادامه تاکید کرد: امسال واحد خبر فارس مقام برتر کشور را به دست آورد وامیدواریم با کسب این مقام، تجهیزات و امکانات مناسبی به فارس اختصاص یابد.