باشگاه استقلال اهواز محکوم شد/ محرومیت بیاتی نیا تا اطلاع ثانوی

به گزارش خبرگزاری مهر، آرا کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درخصوص پرونده‌های انضباطی به این شرح است :

استقلال اهواز محکوم شد

در پی شکایت حمید سرآبادانی ، مجتبی ترشیزی و داود حقی مبنی بر مطالبات خود از باشگاه استقلال اهواز، وکیل این باشگاه در کمیته انضباطی حاضر و ادعای شاکیان را پذیرفت. به این ترتیب باشگاه استقلال اهواز موظف شد به داود حقی مبلغ 20 ، مجتبی ترشیزی 14 و حمید سرآبادانی 21 میلیون و پانصد هزار تومان پرداخت نماید.

همچنین جلسه بررسی مطالبات مصطفی اکرامی بازیکن استقلال اهوازمبنی بر دریافت 38 میلیون تومان مطالبات خود امروز با حضور وکیل بازیکن مذکوربرگزار شد و نماینده ای از سوی باشگاه استقلال اهواز در این جلسه شرکت نکرد. رای نهایی این بازیکن متعاقبا از سوی کمیته انضباطی اعلام خواهد شد.

برگی زر از ابومسلم طلبکار شد

در پی شکایت هادی برگی زر مربی پیشین ابومسلم از این باشگاه مبنی بر دریافت مطالبات خود کمیته انضباطی باشگاه ابومسلم را موظف کرد مبلغ 955 میلیون ریال را به این مربی پرداخت و در صورت پیوستن برگی زر به تیم جدید نسبت به مدت زمان حضور این مربی مطالباتش محاسبه و پرداخت خواهد شد.

هافبک مقاومت جریمه نقدی شد

مصطفی صبری هافبک تیم فوتبال مقاومت سپاسی شیراز به جهت اهانت به بازیکن تیم مقابل به توبیخ کتبی درج در پرونده و 5 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. همچنین محرومیت چند جلسه ای این بازیکن نیز کن لم یکن اعلام شد.

محرومیت دو جلسه ای مهاجم ابومسلم

جان دینگودی مهاجم تیم فوتبال ابومسلم که در جریان دیدار با ابومسلم مرتکب غیراخلاقی شده بود به دو جلسه محرومیت و 5 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

بیاتی نیا؛ محروم تا اطلاع ثانوی

محسن بیاتی نیا مهاجم تیم فوتبال صبا باتری قم به دلیل تخلف انضباطی در دیدار با ابومسلم تا اطلاع ثانوی از همراهی این تیم محروم شد.