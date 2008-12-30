ملوان حقانیتش را ثابت کرد / لیزر 35 دقیقه در چشم دروازه بان ما بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدزاده که پس از دیدار امروز تیمش برابر پرسپولیس در جمع خبرنگاران سخن می گفت ضمن بیان این مطلب افزود: معمولا دیدار تیم های پرسپولیس و ملوان فوتبال زیبایی می شود و خوشحالم که در این دیدار ملوان توانست حقانیت خود را ثابت کند.

سرمربی تیم فوتبال ملوان ادامه داد: از پرسپولیس هم تشکر می کنم که مقابل ما بازی جوانمردانه ای را به نمایش گذاشت.

احمدزاده در ادامه به دوندگی بازیکنان تیمش در دیدار امروز اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: قبل از بازی هم گفته بودم هر تیمی که در این بازی بیشتر دوندگی داشته باشد و بجنگد برنده می شود. با این شرایط بازیکنانم را توجیه کرده بودم و آنها هم با دوندگی بیشتر توانستند پیروز میدان امروز باشند. البته نباید از بازی خوب مدافعان میانی ملوان بسادگی گذشت که امروز فراتر از انتظار ظاهر شدند.

وی با ابراز امیدواری از آینده تیمش در نیم فصل دوم رقابتهای لیگ برتر گفت: در نیم فصل دوم قطعا ملوان شرایط بهتری خواهد داشت و برتری برابر پرسپولیس استارت کار ما بود. قصد داریم از این هم که هستیم بهتر نتیجه بگیریم و به آنچه استحقاقش را داریم دست پیدا کنیم.

احمدزاده از رفتار برخی هواداران پرسپولیس که لیزر به صورت دروازه بان ملوان انداختند انتقاد کرد و گفت: متاسفانه هواداران پرسپولیس 35 دقیقه لیزر در چشم دروازه بان ما انداختند که کار اخلاقی نبود. این درست نیست که میزبان بخواهد با هر ترفندی به پیروزی برسد.