بررسی وضعیت امنیتی منطقه در سفر پتریوس به مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونایتدپرس اینترنشنال، "ژنرال دیوید پتریوس" فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا در خاورمیانه روز یکشنبه با احمد ابوالغیط وزیر خارجه مصر در قاهره دیدار و وضعیت نظامی منطقه را بررسی کرد.

گزارش دولت مصر حاکی از بررسی چالشهای امنیتی 20 کشور منطقه خاورمیانه و آسیای میانه در دیدار ابوالغیط و پتریوس است.

گزارشها درباره این دیدار، حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه که از شنبه هفتم دی آغاز شده است و همچنین مسائل دوجانبه را از دیگر موارد مذاکره بین ابوالغیط و پتریوس اعلام کرده است.



حکومت مصر همگام با رژیم صهیونیستی با بستن گذرگاه مرزی رفح با نوار غزه سبب افزایش رنج و مصائب ملت بی دفاع این منطقه شده است و تنها در سایه افزایش خشم ملتهای آزاده جهان از همدستی قاهره با تل آویو تنها برای ورود مجروحان فلسطینی، گذرگاه رفح را به طور موقت باز کرده است، اما در برابر ورود محموله های کمکهای بشردوستانه از کشورهای جهان مانع تراشی می کند.



با وجود درخواست فزاینده ملتهای جهان از جمله مردم مصر از قاهزه برای باز کردن گذرگاه رفح به روی مردم بی دفاع غزه ، رئیس جمهور مصر در ادامه همراهی با صهیونیستها مخالفت خود را با این خواسته مسلمانان اعلام کرد.

در چهارمین روز حملات هوایی، زمینی و دریایی اشغالگران قدس به نوار غزه تا کنون بیش از 380 فلسطینی بی دفاع شهید و بیش از 1850 نفر دیگر زخمی شده اند و این حملات بی رحمانه همچنان ادامه دارد.