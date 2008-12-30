  1. بین الملل
۱۰ دی ۱۳۸۷، ۱۹:۱۷

به سبب همراهی با اسرائیل؛

مردم خشمگین یمن به کنسولگری مصر حمله کردند

تظاهرکنندگان خشمگین یمنی امروز در اعتراض به همراهی حکومت مصر با رژیم صهیونیستی در محاصره نوار غزه و سکوت در برابر حملات بی رحمانه این رژیم به این منطقه، به کنسولگری مصر در شهر عدن حمله ور شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، مردم یمن امروز نیز در چهارمین روز حملات بی رحمانه و وحشیانه رژیم اشغالگر قدس به نوار غزه که تا کنون بیش از 380 شهید و 1850 مجروح به جا گذاشته است، با شرکت در تظاهراتی گسترده، خودداری حکومت مصر از بازگشایی گذرگاه رفح را محکوم کردند.

در این تجمعات اعتراض آمیز که در بندر عدن در جنوب یمن برگزار شد؛شرکت کنندگان با حمله به سوی کنسولگری مصر در این شهر، خشم و انزجار خود را از همدستی حکومت مصر با رژیم صهیونیستی در کشتار مردم غزه و ادامه محاصره این منطقه ابراز کردند.

حکومت مصر همگام با رژیم صهیونیستی با بستن گذرگاه مرزی رفح با نوار غزه سبب افزایش رنج و مصائب ملت بی دفاع این منطقه شده است و تنها در سایه افزایش خشم ملتهای آزاده جهان از همدستی قاهره با تل آویو تنها برای ورود مجروحان فلسطینی، گذرگاه رفح را به طور موقت باز کرده است، اما در برابر ورود محموله های کمکهای بشردوستانه از کشورهای جهان مانع تراشی می کند.

با وجود درخواست فزاینده ملتهای جهان از جمله مردم مصر از قاهره برای باز کردن گذرگاه رفح به روی مردم بی دفاع غزه ، رئیس جمهور مصر در ادامه همراهی با صهیونیستها مخالفت خود را با این خواسته مسلمانان اعلام کرد.

