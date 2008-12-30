تالارهای نمایشی تهران یک هفته اجرا ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی اعلام کرد در تعطیلی یک هفته‌ای تالارهای نمایشی خیمه‌گاه عاشورا که در محوطه مجموعه تئاتر شهر برپاست،‌ هر روز حوالی اذان مغرب پذیرای علاقمندان هنر نمایش، تعزیه و آئین‌های عاشورایی خواهد بود.

نمایش‌های "من قاضی‌القضاتم که مرگ مرد را مُهر کردم به مهر" نوشته و کار نصرالله قادری که متناسب با ایام شهادت حضرت امام حسین (ع) است در تماشاخانه سنگلج، "در قاب ماه" به کارگردانی حسین مسافر آستانه در تالار وحدت و " نقل سرخ" به کارگردانی اکبر قهرمانی در تالار کوچک مولوی روی صحنه می‌رود.

دو نمایش تالارهای اصلی و قشقایی تئاتر شهر پنجشنبه و جمعه این هفته در دو نوبت اجرا می‌شوند. "کرگدن" به کارگردانی فرهاد آئیش که از پنجم آذرماه اجرای خود را در تالار اصلی آغاز کرده پنجشنبه 12 دی ساعت‌های 16 و 19 و "هفت خاج رستم" شکرخدا گودرزی نیز جمعه 13 دی ساعت‌های 17 و 15/19 در تالار قشقایی روی صحنه می‌روند.

هم اکنون نمایش‌های "کرگدن"، "مانیفست چو" به کارگردانی محمد رحمانیان، "مجسمه‌های یخی" به کارگردانی مسعود موسوی، "هفت خاج رستم" و "خدای کشتار" به کارگردانی علیرضا کوشک‌جلالی به ترتیب در تالارهای اصلی، چهارسو، کارگاه نمایش و سایه روی صحنه است.