اقدامات صهیونیست ها جنایت علیه بشریت و نسل کشی محرز است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی بعد از ظهر امروز تلفنی با همتای الجزایری خود پیرامون اوضاع مردم فلسطین در غزه گفتگو کرد.

در این گفتگو لاریجانی با اشاره به جنایات بی حد و حصر رژیم صهیونیستی در نوار غزه و کشتار مردم بی پناه و بی گناه مسلمان در این منطقه گفت: آنچه در حال حاضر در غزه جریان دارد یک نسل کشی محرز است و با وجود آنکه رژیم اشغالگر قدس طی سالهای متمادی گذشته جنایات مشابهی را علیه مردم مسلمان فلسطین و لبنان مرتکب شده است، رفتارهای اخیر این رژیم بی نظیر بوده است.

وی افزود: این اقدامات نامی به جز جنایت علیه بشریت به خود نمی گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه بر ضرورت اتخاذ تصمیمی جامع و قاطع از سوی کشورهای مسلمان عرب و غیر عرب علیه اقدامات ددمنشانه رژیم صهیونیستی در غزه تاکید کرد و آمادگی مجلس شورای اسلامی جهت هرگونه اقدام مقتضی در این زمینه را یادآور شد و در مورد تشکیل نشست ویژه کمیته اجرایی بین المجالس اسلامی در این زمینه با رئیس مجلس الجزایر رایزنی کرد.

همچنین عبدالعزیز زیاری رئیس مجلس ملی الجزایر از اوضاع مردم فلسطین در غزه شدیدا ابراز نگرانی کرد و گفت: ملت الجزایر نیز همچون ملت ایران شاهد ظلم و قساوت رژیم اشغالگر قدس علیه مردم فلسطین در غزه و کشتار بی رحمانه زنان و کودکان و سایر اقشار بی گناه و غیرنظامی هستند.

وی با اعلام موافقت مجلس ملی الجزایر در زمینه ضرورت اتخاذ اقدامات جدی و فوری برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه بر آمادگی کشورش جهت اقدامات مناسب در این خصوص تاکید کرد.