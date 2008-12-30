شمارش معکوس برای قطع گاز اوکراین شروع شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، آلکسی میلر مدیر اجرایی گازپروم در گفتگو با تلویزیون دولتی روسیه گفت: ما در حال آماده کردن شرایط فنی برای قطع گاز اوکراین هستیم.
میلر در این گفتگوی تلویزیونی ادامه داد: شمارش معکوس برای قطعی گاز اوکراین آغاز شده است و کی یف فقط ساعاتی دیگر برای مذاکره وقت دارد.
این مقام روسی به تعهدات اوکراین اشاره کرد و گفت: در صورتی که تا پایان 31 دسامبر، اوکراین اقدامی درباره بدهی های خود انجام ندهد، گازپروم دلیلی برای ادامه دادن به صدور گاز به کی یف در سال 2009 ندارد.
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