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۱۰ دی ۱۳۸۷، ۲۱:۰۹

مدیر اجرایی گازپروم:

شمارش معکوس برای قطع گاز اوکراین شروع شده است

شمارش معکوس برای قطع گاز اوکراین شروع شده است

با تداوم تنش های گازی بین اوکراین و روسیه، مدیر اجرایی شرکت دولتی گاز مسکو از شروع شمارش معکوس برای قطع گاز کی یف خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، آلکسی میلر مدیر اجرایی گازپروم در گفتگو با تلویزیون دولتی روسیه گفت: ما در حال آماده کردن شرایط فنی برای قطع گاز اوکراین هستیم.

میلر در این گفتگوی تلویزیونی ادامه داد: شمارش معکوس برای قطعی گاز اوکراین آغاز شده است و کی یف فقط ساعاتی دیگر برای مذاکره وقت دارد.

این مقام روسی به تعهدات اوکراین اشاره کرد و گفت: در صورتی که تا پایان 31 دسامبر، اوکراین اقدامی درباره بدهی های خود انجام ندهد، گازپروم دلیلی برای ادامه دادن به صدور گاز به کی یف در سال 2009 ندارد.


 

کد مطلب 809471

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