تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه دوم دیماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با ششم محرم سال 1431 هجری قمری و برابر است با بیست و سوم دسامبر سال 2009 میلادی.

- هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* ذوب آهن اصفهان - ابومسلم خراسان، ساعت 14، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر

* راه آهن شهرری - تراکتورسازی تبریز، ساعت 14، ورزشگاه اکباتان تهران

* شاهین بوشهر - استیل آذین تهران، ساعت 14، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* پاس همدان - مس کرمان، ساعت 14، ورزشگاه قدس همدان

* صبای قم - پرسپولیس، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

- مجمع سالیانه فدراسیون تیروکمان ساعت 9:30 صبح امروز به ریاست حمید سجادی رئیس مرکز توسعه ورزش‌ قهرمانی و با حضورکریم صفایی رئیس فدراسیون تیروکمان، روسای کمیته های فدراسیون، روسای هیئت‌های سراسرکشور و نمایندگان نهادها و دستگاه‌های عضو مجمع برگزار می شود.

- هفته هفتم رقابت‏های والیبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور عصر امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* ارتعاضات صنعتی ایران - کاله آمل (ساعت 15 - خانه والیبال)

* خراسان رضوی - پتروشیمی بندرامام (ساعت 16 - سالن والیبال مشهد)

* سنگ آهن بافق یزد - پیکان (ساعت 16 - سالن والیبال یزد)

* سایپا تهران - بازرگانی جواهری گنبد (ساعت 17 - خانه والیبال)

* پرسپولیس تهران - داماش گیلان (ساعت 19 - خانه والیبال)

- مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی آسیا از امروز با حضور 43 تیم در دو بخش مردان و زنان به میزبانی شهر "هایکو" چین آغاز می‎شود.