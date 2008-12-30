مصر گذرگاه رفح را ساعتی پیش بازگشایی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام امنیتی مصر که خواست نامش فاش نشود، به خبرگزاری فرانسه گفت : گذرگاه بازگشایی شده است و آمبولانس های حامل زخمی های فلسطینی قرار است امشب وارد مصر شوند.

نیروی هوایی رژیم اسرائیل بعد از ظهر سه شنبه برای دومین بار دردو روز گذشته تونل های عبوری در رفح را بمباران کردند.این تونل ها راه ارتباطی مخفی میان مصر و نوار غزه هستند.

یک سخنگوی ارتش اسرائیل گفت: جنگنده های اف 16 بمب های خود را در نزدیکی مرزهای مصر انداختند.

این درحالی است که در حملات هوایی صهیونیست ها در چهار روز اخیر بیش از 380 نفر شهید و بیش از یکهزار و 500 نفر دیگر زخمی شده اند.

اگر چه صبح امروز حسنی مبارک رئیس جمهور مصر در ادامه همراهی با صهیونیستها مخالفت خود را با خواست بسیاری از مسلمانان جهان برای بازگشایی مرز غزه با کشورش اعلام کرد ولی به دنبال اعتراضات جهانی و درخواست فزاینده ملتهای جهان از جمله مردم مصر از قاهره برای باز کردن گذرگاه رفح این گذرگاه ساعنی پیش به روی مردم بی دفاع غزه باز شد.