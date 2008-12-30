  1. بین الملل
  2. سایر
۱۰ دی ۱۳۸۷، ۲۱:۲۶

درپی فشارهای جهانی؛

مصر گذرگاه رفح را ساعتی پیش بازگشایی کرد

مصر گذرگاه رفح را ساعتی پیش بازگشایی کرد

یک مقام امنیتی مصری امشب خبر داد که ساعتی پیش گذرگاه رفح که به علت حملات صهیونیستی ها در نوار غزه بسته شده بود، بازگشایی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام امنیتی مصر که خواست نامش فاش نشود، به خبرگزاری فرانسه گفت : گذرگاه بازگشایی شده است و آمبولانس های حامل زخمی های فلسطینی قرار است امشب وارد مصر شوند.

نیروی هوایی رژیم اسرائیل بعد از ظهر سه شنبه برای دومین بار دردو روز گذشته تونل های عبوری در رفح را بمباران کردند.این تونل ها راه ارتباطی مخفی میان مصر و نوار غزه هستند.

یک سخنگوی ارتش اسرائیل گفت: جنگنده های اف 16 بمب های خود را در نزدیکی مرزهای مصر انداختند.

این درحالی است که در حملات هوایی صهیونیست ها در چهار روز اخیر بیش از 380 نفر شهید و بیش از یکهزار و 500 نفر دیگر زخمی شده اند.

اگر چه صبح امروز حسنی مبارک  رئیس جمهور مصر در ادامه همراهی با صهیونیستها مخالفت خود را با خواست بسیاری از مسلمانان جهان برای بازگشایی مرز غزه با کشورش اعلام کرد ولی به دنبال اعتراضات جهانی و درخواست فزاینده ملتهای جهان از جمله مردم مصر از قاهره برای باز کردن گذرگاه رفح  این گذرگاه ساعنی پیش به روی مردم بی دفاع غزه باز شد.

کد مطلب 809498

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها