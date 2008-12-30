تجمع دانشجویان در باغ قلهک در اعتراض به حمایت های لندن از تل آویو

یکی از دانشجویان حاضر در محل باغ قلهک در گفتگو با خبرنگار مهر ، با اعلام این مطلب گفت : بیش از 1500 نفر از دانشجویان سراسر کشور ، امشب در اعتراض به همدستی انگلیس با رژیم غاصب صهیونیستی در جنایات غزه ، مقابل باغ قلهک تجمع کردند و ضمن تقبیح جنایات سران تل آویو علیه مردم مظلوم فلسطین این محل را تسخیر کردند .

به گفته وی جمعیت تجمع کننده در مقابل ورودی باغ ، با شعارهای خود از این اقدام دانشجویان استقبال می نمودند.



وی گفت که دانشجویان تسخیر کننده ، پرچم نگلیس را در محل پایین کشیدند و به نشانه حمایت از مردم مظلوم غزه ، پرچم فلسطین را به جای آن برافراشتند .



این دانشجویان که از دانشگاه های تهران طبق اعلام قبلی از شب گذشته در مقابل دفتر حافظ منافع مصر در تهران متحصن شده بودند در ساعات اولیه امشب به سمت باغ قلهک حرکت کردند و پس از حضوری دوساعته در این محل مجددا به سمت این دفتر باز گشتند.