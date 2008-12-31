بیشتر نامه های گلستانی ها به رئیس جمهور مربوط به سیستم بانکی است

اسماعیل مهدوی نیا در این زمینه به خبرنگار مهر در گرگان افزود: موضوع بیشتر این نامه ها وام ازدواج، کمک بلاعوض، وام قرض الحسنه مسکن، وام ازدواج و ... بوده که در چارچوب قوانین و ضوابط پاسخ داده می شود.

وی اظهار داشت: بخشی از نامه ها نیز مرتبط با ادارات وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان و ادارات دیگر است.

وی خاطرنشان کرد: نامه هایی که در آن به بانک خاصی اشاره شده برای حل مشکل به بانک مربوطه ارجاع و بقیه نیز به شورای هماهنگی بانکهای استان جهت توزیع بین بانکهای زیرمجموعه ارسال شد.

به گفته مهوی نیا، اکنون عملیات ثبت و تفکیک این نامه ها در رایانه دبیرخانه ستاد رسیدگی به شکایات سازمان پس از 15 روز تلاش شبانه روزی به پایان رسیده است.



رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی گلستان بیان داشت: استانداری نیز در این زمینه به تمامی متقاضیان نامه ها از طریق ارسال نامه به آدرس مندرج در متن تقاضاها اطلاع رسانی کرده است.

وی از راه اندازی سیستم دبیرخانه پاسخ گویی به شکایات در سازمان اموراقتصادی و دارایی گلستان خبر داد و گفت: این دبیرخانه وظیفه در اختیار گذاشتن اطلاعات کامل به متقاضی جهت پیگیری نامه را دارد.

طبق آمار گلستانی ها در جریان سفر دوم هیئت دولت به این استان بیش از 185 هزار فقره نامه نوشتند.