مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

آیت الله هاشمی رفسنجانی: اعتماد به مردم آینده نظام را تامین می کند

رای مجلس به فوریت لایحه هدفمند کردن یارانه ها

تاریخ ثبت نام و ظرفیت پذیرش آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

رای مجلس به حبس منتشر کنندگان فیلم خصوصی افراد



اعتماد:

گفت و گوی دکتر ناصر خادم آدم با دکتر اسحاق جهانگیری، اندیشه نوسازی و تحول در ساختار سنتی

رای ضعیف مجلس به طرح تحول اقتصادی ، احمدی نژاد در پاسخ به خبرنگاران پارلمانی: مصوبه بدون اجرا نداریم

اسرائیل خود را برای حمله طولانی آماده می کند، سازمان ملل خواستار توقف فوری جنگ در غزه شد



اعتماد ملی :

احمدی نژاد پیش بینی کرد، جهش قیمت ها

سخنگوی قوه قضائیه: کیفر خواست 71 صفحه ای باند پالیزدار به دادگاه رفت

گرامی مقدم : با گروه هایی ائتلاف می کنیم که نامزدی کروبی را قبول دارند



ایران :

با ارائه لایحه و تصویب فوریت آن در مجلس برداشته شد، گام نخست هدفمند کردن یارانه ها

احمدی نژاد ملت ها را به حمایت از مردم غزه فرا خواند، تحرک ایران برای بسیج جهانی علیه جنایات اسرائیل

وزیر جهاد کشاورزی : تولید 100 میلیون تن محصول کشاورزی



ابرار:

احمدی نژاد: پرداخت نقدی یارانه ها منتفی نشده است

حسن روحانی: نیازمند تعامل با دنیای خارج هستیم

در جلسه امروز فراکسیون اصولگرایان؛ استیضاح اسکندری و لایحه هدفمند سازی یارانه ها بررسی می شود



ابتکار:

مدیر عامل کانون هموفیلی ایران منتشر کرد؛ جزئیات تازه از پرونده خونهای آلوده به ایدز

هاشمی رفسنجانی: نباید میان وفاداران به نظام تبعیض قائل شویم

سخنگوی قوه قضائیه: کیفرخواست پرونده باند پالیزدار صادر شد



اسرار:

رئیس جمهور درباره اجرای طرح تحول اقتصادی : نگران جهش قیمت ها هستیم

هاشمی رفسنجانی در دیدار فراکسیون خط امام: شیوه های ضد دموکراتیک سمی مهلک برای انتخابات است

عضو هیئت رئیسه مجلس : دست دولت برای کمک به مردم غزه باز است



پول:

احمدی نژاد: قیمت ها باید واقعی شود، تصویب یک فوریت لایحه یارانه ها

اسکندری: تقاضای استیضاح کنندگان قابل اجرا نیست

مجلس نگران افزایش شدید قیمت کالاها با اجرای طرح تحول



تفاهم:

31 دسامبر آخرین روز قرار داد گازی ایران و ترکمنستان است؛ امضای 2009 پای قرارداد

گام نخست هدفمند سازی ، احمدی نژاد لایحه را به مجلس برد فوریت تصویب شد

خبرهایی خوش برای مستاجران ، قله قیمت مسکن فرو ریخت



جوان:

رهبر انقلاب: حجت الاسلام جمی یادگار مقاومت، صبوری و شهامت بود

احتمال آغاز حمله زمینی صهیونیست ها افزایش یافت؛ شمارش معکوس برای نسل کشی درغزه

رئیس جمهور در پیامی به ملت های آزاده جهان: جنایت صهیونیست ها در غزه روی تمام وحشی های تاریخ را سفید کرده است



جام جم:

همراهی مجلس با طرح تحول ، در گام اول

دعوت ضرغامی از رسانه های منطقه برای حمایت از مردم فلسطین



جمهوری اسلامی:

وداع با شکوه مردم خوزستان با پیکر آیت الله جمی، رهبر انقلاب: حجت الاسلام والمسلمین جمی ، یادگار مقاومت، صبوری و شهامت بود

آیت الله هاشمی رفسنجانی دردیدار اعضای فراکسیون خط امام (ره) مجلس شورای اسلامی : میان وفاداران به انقلاب تبعیض قائل نشویم

تهاجم زمینی صهیونیست ها به غزه و ادامه مقاومت مردم و گروه های جهادی



حمایت:

سخنگوی قوه قضائیه خبر داد: تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جنایات غزه

رئیس جمهور: امروز بهترین فرصت برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه هاست

صادرات غیر نفتی کشور به حدود 14 میلیارد دلار رسید



حیات نو:

آیت الله هاشمی رفسنجانی: با وجود در آمدهای نفتی بالا نباید وضعیت اقتصادی مردم اینگونه باشد

با وجود تذکرهای پیاپی نمایندگان صورت گرفت؛ رای شکننده مجلس به لایحه یارانه نقدی

انتقاد بایزید مردوخی از عملکرد دولت، ذخیره ارزی صرف واردات و دستمزد شد



خبر:

نمایندگان مجلس دیروز یک فوریت لایحه هدفمند کردن یارانه ها را با 127 رای موافق و 85 رای مخالف تصویب کردند، چراغ سبز مجلس به دولت برای هدفمند شدن یارانه ها

هاشمی رفسنجانی: رسانه های مستقل آینه تمام نمای افکار عمومی هستند

اظهارات احمدی نژاد در خصوص نسبت دادن 40 هزار دروغ علیه وی در 3 سال گذشته



خورشید:

با حضور رئیس جمهور یک فوریت لایحه تصویب شد، هدفمند کردن یارانه ها در اولویت مجلس

در قالب طرحی با دو فوریت، مجلس الزام دولت در کمک به مردم غزه را تصویب کرد

وزیر کار: بیکاری با شعار بر طرف نمی شود



دنیای اقتصاد:

تعمیق رکود در فصل سوم بورس

" جراحی بزرگ" کلید خورد، احمدی نژاد: جهش قیمتی حاصل از پرداخت نقدی یارانه ها حداکثر در 18 ماه مستهلک می شود

کارنامه نه ماهه تجارت با خارج



سیاست روز:

رئیس جمهور: پرداخت نقدی یارانه ها منتفی نشده است

نابسامانی ها ادامه دارد، بلاتکلیفی خریداران تندر با قیمت های بالاتر از نرخ مصوب

کارشناسان درگفتگو با سیاست روز؛ سران عرب مجری تصمیمات قدرت های فرامنطقه ای هستند



صدای عدالت:

احتمال تکرار 13 آبان! اولتیماتوم 48 ساعته به مصر و اردن در تهران

هاشمی رفسنجانی: نباید میان وفاداران نظام تبعیض قائل شویم

حسن روحانی: ادعا نکنیم که قطعنامه ها و تحریم ها به نفع ایران است



قدس:

رئیس جمهور در مجلس: پرداخت نقدی یارانه ها منتفی نیست

فوریت لایحه دولت با 127 رای تصویب شد، توپ هدفمند کردن یارانه ها در زمین مجلس

سرانه درمان؛ نشستند و تصویب کردند و برخاستند



کاروکارگر:

فوریت لایحه هدفمند کردن یارانه ها تصویب شد

پیش بینی استاد علوم سیاسی وزارت خارجه روسیه: آمریکا تا 2 سال آینده با جنگ داخلی و تهدید فروپاشی روبرو می شود

میانگین قیمت نفت ایران طی یک ماه به 47 دلار رسید



کارگزاران:

در پاسخ به پرسش های کارگزاران مطرح شد، انتقاد تند معاون احمدی نژاد از مجلس

محمد رضا رحیمی: کسانی که ماجرای رشوه به نمایندگان را مطرح کردند، مریض هستند و ما شفای آنها را از خدا می خواهیم

فوریت لایحه هدفمند سازی یارانه ها تصویب شد، رای لرزان مجلس به انقلاب اقتصادی رئیس جمهور



کیهان:

روزنامه صهیقونیستی جروزالم پست: خطای جنگ 2006 را تکرار کردیم شکست درغزه حتمی است

رهبر انقلاب: حجت الاسلام جمی سنگر معنوی و پشتیبان بی نظیر رزمندگان بود

دانشجویان: برای شهادت آماده ایم ما را به غزه اعزام کنید

پس از دفاعیات رئیس جمهور، مجلس یک فوریت لایحه هدفمند کردن یارانه ها را تصویب کرد

وطن امروز:

مجلس به پیشنهاد دولت رای داد،یک فوریت برای پرداخت نقدی یارانه ها

وزیر امور خارجه خطاب به صهیونیست ها: آرزوی نابودی مقاومت را به گور می برید

وزیر دفاع خواستار شد، اتحاد نیروهای مسلح کشورهای اسلامی برای آزادی قدس



همبستگی:

رهبر انقلاب: حجت الاسلام جمی یادگار مقاومت، صبوری و شهامت بود

رئیس جمهور: پرداخت نقدی یارانه ها منتفی نشده است

هاشمی رفسنجانی: نباید میان وفاداران به نظام و انقلاب تبعیض قائل شویم

فراخوان دادستان و قضات دادسرای تهران برای محاکمه سران جنایتکار صهیونیستی



همشهری:

رای مجلس به یک فوریت لایحه هدفمند کردن یارانه ها

آرایش جنگی تانک های اسرائیل برای ورود به غزه

کاهش دما و موج تازه بارش



هدف واقتصاد:

رای مثبت نمایندگان مجلس به یک فوریت لایحه هدفمند کردن یارانه ها، " طرح تحول" دولت در زمین چمن مجلس

هاشمی رفسنجانی: رسانه های مستقل آئینه افکار عمومی

مخالفت طرف ایرانی با درخواست بیشتر گاز از سوی پاکستانی ها، مذاکرات دو طرفه برای عقد قرار داد سه جانبه " صلح "