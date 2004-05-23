طرح منع شكنجه و لايحه‌ مبارزه با جرم پولشويي به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده شد

به گزارش خبرنگارپارلماني مهر ، در جلسه علني امروز مجلس تعدادي از طرح هاو لوايح بازگشت داده شده از شوراي نگهبان در دستور كارقرار گرفت كه برخي از آنان براي تامين نظر شوراي نگهبان اصلاح و برخي از آنان به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد .

در جلسه امروز مجلس لايحه‌ مبارزه با جرم پولشويي كه ازسوي شوراي نگهبان داراي ابهاماتي دانسته شده بود به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شد. مجيد انصاري رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس به هنگام بررسي اين لايحه با اشاره به اينكه شوراي نگهبان شيوه جديدي را در بررسي لوايح در پيش گرفته كه خارج از اختيارات قانوني آنهاست، گفت: شوراي نگهبان حق دارد قوانين را مغاير با شرع يا مخالف قانون اساسي تشخيص دهد، اما نمي‌تواند تحت عنوان مبهم بودن طرحها و لوايح مجلس را مورد سوال قرار دهد.



همچنين در اين جلسه طرح الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون منع شكنجه، ساير رفتارها يا مجازات‌هاي ظالمانه غير انساني و تحقيرآميز با اصرار نمايندگان به نظر قبلي خود به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد.

نمايندگان در بررسي طرح مزبور كه براي بار دوم از سوي شوراي نگهبان عودت داده شده بود، با تاكيد بر نظر پيشين خود مبني بر اينكه اين طرح بار مالي براي دولت ايجاد نمي‌كند، به ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام رأي مثبت دادند.



امروز همچنين نمايندگان مجلس بر نظر قبلي خود اصرار كردند و طرح جرائم سياسي، اعاده‌ شده از شوراي نگهبان نيز براي حل اختلاف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده شد.



طرح تشكيل شوراي عالي خانواده، اعاده‌ شده از شوراي نگهبان نيز براي تأمين نظر اين شورا اصلاح شد. شوراي نگهبان به ماده واحده و برخي اجزاي آن ايراداتي را وارد دانسته بود كه كميسيون فرهنگي به دليل بار مالي اين تبصره و مغايرت با اصل 75 قانون اساسي، تغييرات و اصلاحاتي در آن انجام داد .



نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين در جلسه امروز با دو فوريت برابري حقوق كفن و دفن سربازان با ساير نيروهاي مسلح موافقت كردند. طبق اين لايحه براي هزينه كفن و دفن نيروهاي مسلح، 165 هزار تومان به نيروهاي ارتش، 350 هزار تومان به نيروهاي سپاه و 420 هزار تومان به نيروهاي انتظامي تعلق مي‌گيرد.